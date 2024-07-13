ЦБ примет решение в июле: миллионы россиян будут жить без кредитов и ипотек

Банк России готовится к возможному повышению ключевой ставки на предстоящем заседании 26 июля, после того как проинфляционные риски в стране усилились, согласно заявлениям главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. В последнее время экономическая ситуация в России отклонилась от прогнозируемых путей, что ставит перед Центробанком задачу пересмотра своей монетарной политики.



На последнем заседании 7 июня совет директоров Центробанка оставил ставку на уровне 16%. Однако, с тех пор регулятор подвергся критике за недостаточную реакцию на изменения в экономике, и звучали предложения о повышении ставки на 100-200 базисных пунктов, что потенциально может довести её до 17,00-18,00% годовых.





Эльвира Набиуллина подчеркнула важность предстоящего заседания: В рамках Финансового конгресса она отметила серьезность намерений регулятора реагировать на текущие экономические вызовы.Герман Греф, глава Сбербанка, на том же конгрессе высказался против снижения ставки до уровня 4-5%, называя это противоречием макроэкономической теории и здравому смыслу. Его мнение подчеркивает разнообразие взглядов внутри финансового сообщества России и подталкивает к дальнейшему анализу и дискуссиям.В контексте текущих экономических условий и повышенных проинфляционных рисков, решение о повышении ключевой ставки может оказаться критически важным для стабилизации экономики и контроля инфляции. Обсуждение на заседании 26 июля будет иметь значительные последствия как для российской экономики, так и для отдельных потребителей и бизнесов.