"Час ведьмы": в такое время смертельно опасно выезжать на дорогу - важная памятка для всех автомобилистов

Дремота за рулём — одна из самых недооценённых, но опасных причин ДТП. Исследования показывают, что около 20% аварий происходят из-за того, что водители теряют бдительность из-за усталости или засыпают за рулём.

Как избежать таких трагедий? Давайте разберёмся, что делать, чтобы не стать частью статистики.

«Час ведьмы» — самый рискованный период на дороге

Наибольший риск подстерегает автомобилистов в предрассветные часы — с 4:00 до 6:00 утра. Это время, когда наш организм ощущает естественный упадок сил. Снижение концентрации, замедленная реакция и тяжесть веков увеличивают вероятность ошибочного действия. Не случайно этот промежуток называют «часом ведьмы».

Правила безопасности на дороге

Откажитесь от ночных поездок без крайней необходимости. Лучшее время для путешествий — световой день. Если ночная поездка неизбежна, постарайтесь хорошо отдохнуть перед выездом. Недосыпание — это реальная угроза вашей безопасности.

Делайте остановки каждые 2–3 часа. Даже если усталость не ощущается, регулярные паузы помогут снизить напряжение. Выйдите из машины, прогуляйтесь, сделайте разминку. Это простое действие может спасти жизнь.

Особенная осторожность с 4:00 до 6:00. В «час ведьмы» включайте музыку, открывайте окно, общайтесь с пассажиром. Но лучшая стратегия — переждать этот период на парковке, если есть такая возможность.

Энергетики — ложная надежда. Кофе и энергетики могут дать кратковременный эффект, но усталость вернётся с удвоенной силой. Лучшее средство от усталости — полноценный сон.

При первых признаках сонливости — немедленно остановитесь. Если глаза слипаются, а дорога начинает «плыть» — это сигнал тревоги. Найдите безопасное место и поспите хотя бы 20–30 минут. Лучше опоздать, чем не доехать.

Дремота за рулём — опасное явление, которое может привести к трагическим последствиям. Берегите себя и своих пассажиров, следуйте этим простым правилам, чтобы сохранить безопасность на дороге.