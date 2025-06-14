Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

"Час ведьмы": в такое время смертельно опасно выезжать на дорогу - важная памятка для всех автомобилистов

Дремота за рулём — одна из самых недооценённых,...

info.wealthcounsel.com

Подписаться на Дзен.канал

Дремота за рулём — одна из самых недооценённых, но опасных причин ДТП. Исследования показывают, что около 20% аварий происходят из-за того, что водители теряют бдительность из-за усталости или засыпают за рулём.

Как избежать таких трагедий? Давайте разберёмся, что делать, чтобы не стать частью статистики.

«Час ведьмы» — самый рискованный период на дороге

Наибольший риск подстерегает автомобилистов в предрассветные часы — с 4:00 до 6:00 утра. Это время, когда наш организм ощущает естественный упадок сил. Снижение концентрации, замедленная реакция и тяжесть веков увеличивают вероятность ошибочного действия. Не случайно этот промежуток называют «часом ведьмы».

Правила безопасности на дороге

Откажитесь от ночных поездок без крайней необходимости. Лучшее время для путешествий — световой день. Если ночная поездка неизбежна, постарайтесь хорошо отдохнуть перед выездом. Недосыпание — это реальная угроза вашей безопасности.

Делайте остановки каждые 2–3 часа. Даже если усталость не ощущается, регулярные паузы помогут снизить напряжение. Выйдите из машины, прогуляйтесь, сделайте разминку. Это простое действие может спасти жизнь.

Особенная осторожность с 4:00 до 6:00. В «час ведьмы» включайте музыку, открывайте окно, общайтесь с пассажиром. Но лучшая стратегия — переждать этот период на парковке, если есть такая возможность.

Энергетики — ложная надежда. Кофе и энергетики могут дать кратковременный эффект, но усталость вернётся с удвоенной силой. Лучшее средство от усталости — полноценный сон.

При первых признаках сонливости — немедленно остановитесь. Если глаза слипаются, а дорога начинает «плыть» — это сигнал тревоги. Найдите безопасное место и поспите хотя бы 20–30 минут. Лучше опоздать, чем не доехать.

Дремота за рулём — опасное явление, которое может привести к трагическим последствиям. Берегите себя и своих пассажиров, следуйте этим простым правилам, чтобы сохранить безопасность на дороге.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

В Антарктиде открывают саркофаги с неизвестным черным материалом

Интересное в Казани

день назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

клопы откуда берутся и как избавиться

Лонгриды

день назад

Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Интересное в Казани

3 дня назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории

установка доборов межкомнатных дверей в Новосибирске

Не у нас

день назад

Игроки в России сталкиваются с массовыми сбоями в онлайн-играх

Не у нас

22 часа назад

В США нашли капсулу времени с предупреждением о гибели мира

Не у нас

день назад

Госдума разрабатывает закон о медицинском туризме

Не у нас

день назад

Священнослужители объяснили правильные традиции поминовения усопших

Не у нас

13 часов назад

В Красной Поляне туристы встретили горную козу
Новости Казани
21 час назад

Казань готовится к главному Сабантую республики, который пройдет 21 июня

Казань готовится к главному Сабантую республики.

Новости Татарстана

2 часа назад

Рустам Минниханов посетил XXV Федеральный сабантуй в Якутске

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане ограничили скорость мобильного интернета

Не у нас

2 часа назад

Теологи назвали возможную дату конца света и второго пришествия Христа

Не у нас

3 часа назад

Монреальские учёные обнаружили, как кофеин нарушает глубокий сон
Погиб второй юный пассажир легковушки, пострада...
Новости Татарстана
3 дня назад

Погиб второй юный пассажир легковушки, пострадавший в ДТП в Татарстане

Не у нас

3 часа назад

Россия и Китай укрепляют связи в области научной инфраструктуры

Не у нас

3 часа назад

Китайские туристы переосмыслили свои представления о России

Не у нас

10 часов назад

В России снизится стоимость ввоза иранских картофеля, курицы и яблок
В Альметьевске 3 человека отравились угарным газом
Новости Татарстана
3 дня назад

В Альметьевске 3 человека отравились угарным газом