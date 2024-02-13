Букет не засохнет долгие месяцы: 1 ложка чудо-средства сохранит пышными бутоны всегда

Следуя этим простым шагам, вы сможете наслаждаться красивым цветочным букетом в вашей вазе намного дольше.

Добавление пищевой соды в воду для цветочного букета действительно может помочь продлить их свежесть и жизнь. Вот почему это работает и как это сделать:

Почему это работает: Пищевая сода помогает уменьшить кислотность воды, что может замедлить процесс разложения стеблей цветов. Она также может предотвратить рост бактерий в воде, что также может ускорить увядание цветов.

Как это сделать:

Наполните вазу свежей прохладной водой.

Добавьте примерно чайную ложку пищевой соды в воду и хорошо перемешайте, чтобы сода растворилась.

Затем срежьте стебли каждого цветка под углом (это поможет им лучше впитывать воду и питательные вещества).

Поместите цветы в вазу с водой и содой.

Дополнительные советы: