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Букет не засохнет долгие месяцы: 1 ложка чудо-средства сохранит пышными бутоны всегда

Букет не засохнет долгие месяцы: 1 ложка чудо-средства сохранит пышными бутоны всегда

na-dache.pro

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Следуя этим простым шагам, вы сможете наслаждаться красивым цветочным букетом в вашей вазе намного дольше.

Добавление пищевой соды в воду для цветочного букета действительно может помочь продлить их свежесть и жизнь. Вот почему это работает и как это сделать:

Почему это работает: Пищевая сода помогает уменьшить кислотность воды, что может замедлить процесс разложения стеблей цветов. Она также может предотвратить рост бактерий в воде, что также может ускорить увядание цветов.

Как это сделать:

  • Наполните вазу свежей прохладной водой.
  • Добавьте примерно чайную ложку пищевой соды в воду и хорошо перемешайте, чтобы сода растворилась.
  • Затем срежьте стебли каждого цветка под углом (это поможет им лучше впитывать воду и питательные вещества).
  • Поместите цветы в вазу с водой и содой.

Дополнительные советы:

  • Не забывайте менять воду в вазе каждые несколько дней и обрезать стебли цветов.
  • Старайтесь не ставить вазы с цветами под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла, такими как батареи или обогреватели, чтобы избежать перегрева цветов.

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