Букет не засохнет долгие месяцы: 1 ложка чудо-средства сохранит пышными бутоны всегда
na-dache.pro
Следуя этим простым шагам, вы сможете наслаждаться красивым цветочным букетом в вашей вазе намного дольше.
Добавление пищевой соды в воду для цветочного букета действительно может помочь продлить их свежесть и жизнь. Вот почему это работает и как это сделать:
Почему это работает: Пищевая сода помогает уменьшить кислотность воды, что может замедлить процесс разложения стеблей цветов. Она также может предотвратить рост бактерий в воде, что также может ускорить увядание цветов.
Как это сделать:
- Наполните вазу свежей прохладной водой.
- Добавьте примерно чайную ложку пищевой соды в воду и хорошо перемешайте, чтобы сода растворилась.
- Затем срежьте стебли каждого цветка под углом (это поможет им лучше впитывать воду и питательные вещества).
- Поместите цветы в вазу с водой и содой.
Дополнительные советы:
- Не забывайте менять воду в вазе каждые несколько дней и обрезать стебли цветов.
- Старайтесь не ставить вазы с цветами под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла, такими как батареи или обогреватели, чтобы избежать перегрева цветов.