«Будьте готовы, с 16 января начнется кошмар»: синоптики экстренно изменили прогноз на неделю

Граждан РФ предупреждают, что со вторника, 16 января, во многих субъектах страны погода начнет сильно ухудшаться до такой степени, что жителей некоторых регионов призывают не выходить из домов без особой надобности, сообщает PRIMPRESS.

Согласно прогнозу погоды на текущую неделю, в регионах Поволжья и восточной части России ожидается настоящий снежный апокалипсис: снегопады, метели, сильнейшие ветры, ухудшение видимости.

Так, на Сахалин уже 15 января обрушится мощный снегопад, сопровождаемый ветром до 25 метров в секунду. Специалисты прогнозируют ухудшение видимости на дорогах из-за метелей до 500 метров.

Вместе с тем неблагоприятную обстановку метеорологи прогнозируют и на Урале: регионы данной части страны накроют суровые морозы, которые будут достигать минус 28-30 градусов.

В Республику Татарстан на текущей неделе также ворвутся сильнейшие снегопады: всего за 7 дней в столице региона выпадет 40,4 мм осадков при том, что месячная норма за январь равна 45 мм. Вместе с тем ожидаются мощные порывы ветра, которые будут достигать 19 метров в секунду.