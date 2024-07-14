"Будет вторая пенсия": пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз совсем скоро
imghub.ru
В России предусмотрена возможность для пенсионеров, продолжающих трудиться после 65 лет, получить дополнительные выплаты к основной пенсии. Этот стимул направлен на поддержку тех, кто выбирает активность вместо отдыха на пенсии, но следует заметить, что величина второй пенсии зачастую меньше первоначальной.
Некоторые профессиональные группы в России имеют право на получение дополнительных пенсионных выплат. В частности, это относится к ветеранам вооруженных сил и работникам правоохранительных структур, которые могут подать заявление на вторую пенсию через Пенсионный фонд РФ по достижении установленного возраста: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
Большая часть пенсионеров относится к тем, кто получает страховую пенсию по возрасту. Эта категория включает людей, которые накопили достаточный стаж, работая в гражданских организациях. Для оформления такой пенсии необходимо иметь не менее 15 лет опыта работы за пределами военных служб или правоохранительных органов и достичь минимального пенсионного коэффициента в 28,2 балла.
Эта инициатива служит важной мерой поощрения для старшего поколения, позволяя им оставаться включенными в рабочий процесс и продолжать вносить свой вклад в общественное и экономическое развитие страны.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань