Новости России
· 16+ · Полина Модестова

"Будет вторая пенсия": пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз совсем скоро

Эта инициатива служит важной мерой поощрения для старшего поколения, позволяя им оставаться включенными в рабочий процесс и продолжать вносить свой вклад в общественное и экономическое развитие страны.

imghub.ru

Подписаться в Telegram

В России предусмотрена возможность для пенсионеров, продолжающих трудиться после 65 лет, получить дополнительные выплаты к основной пенсии. Этот стимул направлен на поддержку тех, кто выбирает активность вместо отдыха на пенсии, но следует заметить, что величина второй пенсии зачастую меньше первоначальной.

Некоторые профессиональные группы в России имеют право на получение дополнительных пенсионных выплат. В частности, это относится к ветеранам вооруженных сил и работникам правоохранительных структур, которые могут подать заявление на вторую пенсию через Пенсионный фонд РФ по достижении установленного возраста: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.


Большая часть пенсионеров относится к тем, кто получает страховую пенсию по возрасту. Эта категория включает людей, которые накопили достаточный стаж, работая в гражданских организациях. Для оформления такой пенсии необходимо иметь не менее 15 лет опыта работы за пределами военных служб или правоохранительных органов и достичь минимального пенсионного коэффициента в 28,2 балла.

Эта инициатива служит важной мерой поощрения для старшего поколения, позволяя им оставаться включенными в рабочий процесс и продолжать вносить свой вклад в общественное и экономическое развитие страны.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Фестиваль нового российского кино откроет фильм от режиссера из Казани

Интересное в Казани

день назад

«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ

чем можно почистить плесень в ванной

Новости Татарстана

день назад

Миколог КФУ назвал татарстанцам «грибные места» в республике

Новости Татарстана

день назад

Казанец на реке Волге поймал гигантского сома весом 90 кг

расценки сварочных работ в Краснодаре

Новости Казани

день назад

В Казани хотят снести построенные табором цыган постройки

Новости Татарстана

день назад

10-летний ребенок на квадроцикле умер после ДТП в Новых Сокурах

Новости Татарстана

день назад

В Челнах будут судить автоледи, которая насмерть сбила 3 детей

Новости Татарстана

день назад

Татарстан на 4 месте среди регионов по результатам ЕГЭ-2024
Лонгриды
2 дня назад

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом

Новости Татарстана

12 часов назад

На трассе в Заинском районе случилось смертельное ДТП

Новости Татарстана

12 часов назад

За полгода в Татарстане произошло три вспышки пищевых инфекций

Новости Татарстана

13 часов назад

Жители Советского района жалуются на антисанитарию в одном из кафе

Новости Казани

14 часов назад

Ректор КФУ проверил ремонт в общежитии на Красной Позиции
Фирма, в чьём самолёте 10 июля погибли 3 человека, проводила экскурсии незаконно
Новости Татарстана
день назад

Фирма, в чьём самолёте 10 июля погибли 3 человека, проводила экскурсии незаконно

Новости Татарстана

15 часов назад

Минниханов потребовал провести проверки всех воздушных суден в республике

Новости Татарстана

16 часов назад

В Верхнеуслонском районе спасатели вытащили собаку из колодца

Новости Казани

17 часов назад

Казанец утонул во время прогулки на яхте
3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco в Татарстане
Новости Татарстана
день назад

3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco в Татарстане
«Ак Барс» заплатил «Адмиралу» за Янчевского 1000 рублей
Новости Казани
день назад

«Ак Барс» заплатил «Адмиралу» за Янчевского 1000 рублей