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· 16+ · Екатерина Баранова

Бросьте в воду — и картошка будет гораздо вкуснее: даже сливочное масло не потребуется — получается рассыпчатая и ароматная

Откройте для себя новый способ приготовления ка...

dzen.ru

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Любители картофеля, внимание! Представляем вам новый способ приготовления, который сделает ваш любимый гарнир не только вкуснее, но и здоровее. Забудьте о сливочном масле и даже о масле для жарки.

Все, что вам нужно, — это вода и немного терпения.

Секрет метода

Секрет этого метода кроется в начальном этапе приготовления: перед тем, как обжаривать или запекать картофель, его следует бросить в кипящую воду на несколько минут. Этот процесс, известный как бланширование, не только очищает картофель от лишнего крахмала, но и запускает процесс размягчения, что способствует равномерному прогреву изнутри.

Как это работает

После бланширования картофель следует слегка обсушить и дать ему немного остыть. Затем его можно запекать в духовке или обжаривать на сковороде без масла. При таком методе картофель приобретает золотистую корочку снаружи и остается нежным и рассыпчатым внутри.

Преимущества метода:

  1. Здоровье: Уменьшение использования масла снижает калорийность блюда и делает его более подходящим для здорового питания.
  2. Вкус: Благодаря равномерному прогреву картофель насыщается ароматами и приобретает приятную текстуру.
  3. Экономия: Исключение масла из рецепта также снижает стоимость блюда и делает его более доступным.

Этот метод приготовления картофеля является идеальным решением для тех, кто ищет новые кулинарные идеи и стремится к здоровому образу жизни. Простота и доступность ингредиентов делают этот способ особенно привлекательным.

Попробуйте, и возможно, вы никогда больше не вернетесь к традиционным способам приготовления картофеля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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