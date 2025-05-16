Боги выбрали своих любимчиков: Василиса Володина предсказала волну удачи, которая обрушится на трёх знаков зодиака с 17 мая

Телец: адаптация к переменам — залог успеха

Май станет для Тельцов периодом внутренней трансформации. Астрологи советуют:

не бояться нестандартных решений;

быть гибкими и открытыми новым условиям;

внимательно анализировать финансовые предложения — возможен неожиданный рост доходов.

Сопротивление переменам может затормозить развитие, поэтому лучше использовать май как трамплин к новым возможностям.

Близнецы: шанс заявить о себе в карьере

Для Близнецов наступает звёздный час в профессиональной сфере. Первая половина месяца — идеальное время для:

завершения старых проектов;

проявления инициативы и лидерства;

налаживания контактов с руководством.

Ваш труд заметят, и это может стать отправной точкой к повышению или новым возможностям. Важно не упустить момент и действовать уверенно.

Стрелец: любовь, гармония и эмоции

Май принесёт Стрельцам волну романтики и эмоционального обновления. Особенно повезёт:

одиноким представителям — велика вероятность новой встречи;

парам — укрепление доверия и гармонии.

Первая половина месяца подходит для свиданий, откровенных разговоров и совместных поездок. Открытость, лёгкость и умение удивлять сделают отношения прочнее.

Вывод: май — время двигаться вперёд

Для каждого знака астрологи советуют одно: не стоять на месте. Будь то любовь, карьера или финансы — май 2024 открывает новые перспективы и требует открытого мышления, сообщает progorodsamara.