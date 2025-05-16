Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Спасатели несколько часов ждали открытия магазина, чтобы вытащить казанца

Как рассказали работники соседних торговых точе...

Екатерина Елисеева

Подписаться на Дзен.канал

Спасательные службы были вынуждены ожидать несколько часов, прежде чем смогли извлечь мужчину, оказавшегося в вентиляционной шахте внутри магазина. Препятствием стало то, что помещение было закрыто, и доступ к вентиляции отсутствовал.

Как рассказали работники соседних торговых точек, единственный путь к шахте находился через магазин Munis Shop. Пока владельцы не прибыли на место и не разрешили вскрытие стены, спасатели не могли начать операцию.

Очевидцы трагедии утверждают, что если бы спасательные работы начались раньше, 41-летний мужчина, возможно, остался бы жив — он, предположительно, задохнулся из-за нехватки воздуха.

Ранее мы писали о том, что в РТ было возбуждено дело после жестокого избиения врача.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Работать есть где, но некому: кто нужен Татарстану прямо сейчас

Гид по скидкам Казани

день назад

Незабываемые вечеринки перед свадьбой: где провести мальчишник и девичник в Казани

как проводить обработку от борщевика

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане врача избили после попытки помочь на месте ДТП

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехать из Казани, чтобы жить красиво и спокойно

обучение на баяне с нуля в Москве

Новости Татарстана

день назад

У семьи из Татарстана, где девочку назвали в честь России, появился сын в честь Путина

Новости Казани

день назад

Бывший ректор КФУ Гафуров дал показания о своей связи с ОПС «29-й квартал»

Не у нас

день назад

Мощная солнечная вспышка нарушила радиосвязь и может вызвать геомагнитные бури

Новости Казани

5 часов назад

В Казани на мосту Миллениум ночью произошло серьезное ДТП

Не у нас

день назад

Опубликована переписка мигрантов с обсуждением создания «своей республики» в России
Лонгриды
2 дня назад

Татарстан могут накрыть выбросами: экологи бьют тревогу из-за «Аммония-2»

В Менделеевском районе Татарстана в ближайшее в...

Новости Казани

11 минут назад

Казанец 2 раза наехал на пенсионерку на парковке

Интересное в Казани

день назад

“В самый тяжелый момент жизни люди стоят в очередях”: основатель ритуальной компании заявил о необходимости цифровизации в сфере похоронных услуг

Новости Казани

31 минуту назад

Спасатели несколько часов ждали открытия магазина, чтобы вытащить казанца

Новости Казани

час назад

В Казани с 22 мая перекроют дорогу на время проведения фестиваля «Нур»
Казанец погиб, застряв в вентиляции в нижнем белье
Новости Казани
час назад

Казанец погиб, застряв в вентиляции в нижнем белье

Новости Татарстана

2 часа назад

Суд обязал мошенника вернуть дом и землю обманутому татарстанцу

Новости Казани

3 часа назад

В Татарстане планируют ограничивать движение транспорта для улучшения экологии

Новости Казани

3 часа назад

В Казани будет построен 25-этажный апарт-отель
В Казани продолжается набор в новый современный...
Интересное в Казани
4 дня назад

В Казани продолжается набор в новый современный IT-колледж