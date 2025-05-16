Спасатели несколько часов ждали открытия магазина, чтобы вытащить казанца

Спасательные службы были вынуждены ожидать несколько часов, прежде чем смогли извлечь мужчину, оказавшегося в вентиляционной шахте внутри магазина. Препятствием стало то, что помещение было закрыто, и доступ к вентиляции отсутствовал.

Как рассказали работники соседних торговых точек, единственный путь к шахте находился через магазин Munis Shop. Пока владельцы не прибыли на место и не разрешили вскрытие стены, спасатели не могли начать операцию.

Очевидцы трагедии утверждают, что если бы спасательные работы начались раньше, 41-летний мужчина, возможно, остался бы жив — он, предположительно, задохнулся из-за нехватки воздуха.

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