Скелет в Швеции раскрыл отношение к инвалидам в Средневековье

На кладбище в Лунде (юг Швеции) археологи нашли скелет мужчины с серьёзной травмой колена, позволивший исследователям Лундского университета под руководством Блэра Нолана проанализировать отношение к инвалидности в позднем Средневековье. Исследование объединило остеологию, 3D-моделирование и исторические источники.

Мужчина жил между 1300 и 1536 годами и получил тяжёлую травму в возрасте около 20 лет — вероятно, из-за удара лошади или падения тяжёлого предмета. С тех пор он не мог ходить без помощи. Судя по костным изменениям, он страдал от остеомиелита и нуждался в регулярной медицинской помощи.

Специалисты рассказали, что отношение к инвалидам было неоднозначным: увечья считались как наказанием, так и испытанием. Церковь активно помогала таким людям, а монастыри предоставляли лечение. Законы того времени отражали жёсткое отношение — ампутации могли быть частью наказания, а степень инвалидности оценивалась по её видимости.

Несмотря на физические ограничения, мужчина получил продолжительное лечение и был похоронен рядом с церковью — в престижной части кладбища, доступной лишь состоятельным. Это свидетельствует о высоком социальном статусе, способном перевесить предвзятость к людям с инвалидностью.

Нолан подчеркнул, что религиозные и юридические источники дают лишь обобщённое представление. Полноценное понимание можно получить только через археологический и остеологический анализ, пишет Planet Today.