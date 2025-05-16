Синоптик Паршина назвала погоду с 17 мая в РТ "исключением"

После серии дождливых и ветреных дней Татарстан наконец-то получает передышку — с 16 мая в регионе устанавливается сухая и тёплая погода. Однако синоптики предупреждают: стабильность не продлится долго. Уже в начале следующей недели в республику снова вернутся осадки и прохлада. Что именно принесёт антициклон в выходные? Где возможны грозы и шквальный ветер?

Солнечное затишье после бури

Погодные условия сохраняют нестабильность: юго-западный ветер усиливается до 6–11 метров в секунду, а в северных районах местами возможны порывы до 17 м/с.

Температурный фон в регионе постепенно восстанавливается после ночной прохлады. Утром столбики термометров колебались в пределах +4…+9°C, но к полудню воздух уверенно прогреется до +18…+23°C, а в Казани — до +20…+22°C. Этот диапазон температур считается близким к климатической норме для середины мая, а значит, республика возвращается к привычному весеннему режиму.

Автор фото: Алина Алмакаева

«Сегодня республика начнёт ощущать влияние антициклона. Атмосферное давление растёт, осадки прекращаются, а температурный фон стабилизируется. Мы входим в короткий, но приятный период метеоуспокоения», - рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Антициклон над регионом

Настоящее весеннее спокойствие в Татарстан принесёт антициклон, который начнёт доминировать в атмосфере уже в пятницу вечером. Влияние этой области повышенного давления сохранится в течение выходных — 17 и 18 мая. Такие условия обычно сопровождаются ясным небом, отсутствием осадков, пониженной влажностью и слабым ветром, отмечает специалист.

Температурные колебания в ночные часы сохранятся: от +5 до +10°C, а вот днём воздух прогреется до +20…+25°C, что особенно комфортно для уличной активности. Синоптики отмечают: это, возможно, самые тёплые и устойчивые дни мая на текущем этапе месяца.

Тем не менее, в субботу в отдельных районах, особенно в юго-западной части республики, возможны локальные осадки. Они будут кратковременными и малозаметными, но могут немного испортить планы тем, кто рассчитывает на абсолютно сухую субботу. В воскресенье вероятность дождей близка к нулю, и день обещает быть по-настоящему весенним.

Автор фото: Алина Алмакаева

«Поле повышенного давления надвигается с юго-запада, что создаёт благоприятный фон для стабилизации погоды. Да, в субботу кое-где возможен небольшой дождь, но это скорее исключение из общей картины — майское солнце и тёплый воздух будут доминировать», - говорит синоптик.

Снова дожди

После короткой антициклональной фазы Татарстан снова окажется под влиянием западного циклона. Его фронтальные разделы принесут с собой увлажнение атмосферы, повышение облачности и возвращение осадков.

Прогнозируется, что в начале рабочей недели в регионе будут небольшие и умеренные дожди, временами — с грозами. Эти осадки охватят как южные, так и северные районы, не оставив «сухих островков». Ветер сменит направление и вновь усилится, хотя и не достигнет экстремальных значений — до 12–14 м/с. Температура воздуха в дневные часы слегка понизится: +18…+23°C.

Автор фото: Алина Алмакаева

«С началом недели в атмосферу Татарстана снова вторгнутся фронты — с ними вернутся и дожди. Температурный фон сохранится в пределах климатической нормы, но из-за повышенной влажности и облачности ощущения будут менее комфортными. Это характерный для мая сдвиг: антициклон уходит — и его место занимает западный циклон с осадками», - говорит Паршина.

Эксперт добавляет, что подобная смена погодного характера типична для мая. Весна в средней полосе России редко бывает стабильной: чередование антициклонов и циклонов создаёт настоящую «горку» температур и метеоусловий.