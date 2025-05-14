Для КМПО День Победы - не просто государственный праздник. Это личная история. История завода, который в годы войны стал тыловой крепостью, выпускавшей авиационные двигатели для фронта, и история людей, которые своим трудом приближали Победу, восстанавливали страну после военной разрухи.

В этом году Россия отмечает 80 лет со дня Великой Победы. Юбилей великого подвига. Подвига, к которому КМПО имеет прямое отношение и который здесь помнят не формально, а сердцем.

На связи каждый день, не только 9 Мая

Уже много лет на КМПО действует уникальная традиция: каждый ветеран закреплён за цехом или отделом, в котором работал. Коллектив поздравляет своих подшефных по праздникам и помогает в повседневной жизни: заводчане интересуются здоровьем, помогают по дому, просто приходят в гости.

За организацию работы с ветеранами отвечает Совет ветеранов КМПО. Совет проводит ежеквартальные собрания, на которых им рассказывают, чем живет завод, а также поздравляют юбиляров. При поддержке руководства КМПО Совет проводит для ветеранов вечера отдыха, организует различные экскурсии.

- Ветераны — это часть нашего коллектива, нашей культуры, нашей совести. Мы обязаны им не только Победой - мы обязаны им тем, что сегодня имеем возможность работать, развиваться, растить детей под мирным небом. Поэтому быть рядом с каждым - не формальность, а человеческий долг. Мы знаем, как их зовут, как зовут их внуков, чем они живут сегодня. И делаем всё, чтобы они это чувствовали не только 9 Мая, а каждый день, - говорит председатель Совета ветеранов АО «КМПО» Сергей Зимин.

Концерт от души — от молодёжи

В культурно-досуговом центре предприятия «Моторостроитель» прошёл концерт, который невозможно назвать просто праздничным. Это была встреча поколений - искренняя, тёплая, трогающая до слёз. В зале почетные гости: дети войны, труженики тыла и единственный оставшийся в живых на сегодняшний день участник войны. Люди, на чьих плечах - Победа и восстановление страны.

На сцену вышли не артисты, а заводчане. Те, кто сегодня создаёт будущее КМПО, сами готовили номера: учили песни военных лет, репетировали танцы, подбирали слова. Каждый номер создан от сердца. Потому что здесь понимают: песня «Синий платочек» или «Смуглянка» — это не просто репертуар. Это голос благодарности, который звучит через поколения.

Встреча получилась душевной. Только глаза, полные слёз и гордости. Только чувство, что рядом - те, благодаря кому мы живём под мирным небом.

Говорят ветераны

Мирного неба над головой собравшимся пожелал участник Великой Отечественной войны Николай Цыганов:

- Мы пережили трудные времена во благо будущих поколений. Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни и процветания нашему предприятию.

- Я проработала на КМПО 38 лет, совмещала трудовую деятельность с общественной. Мы всегда были дружны, радует, что сейчас завод собирает нас на мероприятия, и мы можем встречаться друг с другом и вспоминать наши трудовые будни, - поделилась Галина Чапаева.

- Смотрю на этих ребят - и сердце радуется. Свои, заводские. Не артисты, не по бумажке. Всё по-настоящему. Значит, завод живёт. Значит, всё было не зря. Спасибо руководству, директору Дамиру Заудатовичу за внимание к нам, ветеранам, - отметила Алла Пилюгина.

После концерта ветераны ещё долго не расходились: общались, делились воспоминаниями, принимали подарки от руководства КМПО.

Память, которая живёт в деле

На КМПО помнят не просто факт войны. Здесь помнят имена: тех, кто стоял у станков в войну, тех, кто не вернулся с фронта, кто в мирное время поднимал производство из руин. Их истории – не только в экспонатах заводского музея, но и в сердцах. Но главное - в поступках: в том, что ветераны не забыты, что их навещают, с ними разговаривают, им помогают.

Здесь не просто говорят «спасибо!». Здесь показывают, что помнят - делом.

«Вы с нами. Мы рядом. Мы продолжаем ваше дело» - не лозунг, а суть отношения, которую на КМПО несут от человека к человеку, от поколения к поколению. Не только 9 Мая. Каждый день.