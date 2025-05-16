Элвин Грей чуть не попал в аварию из-за лопнувшего колеса на трассе М-12

Певец Элвин Грей оказался в потенциально опасной ситуации во время поездки по трассе М‑12. На высокой скорости у его внедорожника внезапно разорвалось колесо, что едва не привело к серьёзной аварии.

Артист признался, что подобное с ним произошло впервые. По его словам, колесо лопнуло прямо на ходу, и автомобиль резко повело, едва не вынеся его с дороги. Машину удалось стабилизировать, но повреждения всё же были — в том числе пострадал передний бампер.

На момент происшествия машина находилась на зимней резине. Элвин Грей обратился к дорожным службам, специалисты которых оперативно прибыли на место и помогли заменить повреждённое колесо, пишет mybashkortostan.ru.

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