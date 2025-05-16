Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Руководитель фирмы выплатил долги по зарплате после начала расследования в РТ

Уголовное дело прекратили в связи с тем, что пр...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

В ходе следственных мероприятий было установлено, что с февраля по декабрь 2023 года директор коммерческой организации регулярно не перечислял заработную плату своему водителю. В итоге сумма задолженности превысила 292 тысячи рублей.

В процессе расследования были собраны доказательства, убедительно свидетельствующие о нарушении трудовых прав работника. Известно, что руководитель предприятия полностью погасил долг перед сотрудником.

Уголовное дело прекратили в связи с тем, что причинённый ущерб был возмещён в полном объёме. Однако в следственном управлении подчёркивают, что прекращение дела не является оправдательным основанием. Правоохранители настоятельно советуют работодателям соблюдать закон и своевременно рассчитываться с персоналом, чтобы не допускать вмешательства следственных органов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Работать есть где, но некому: кто нужен Татарстану прямо сейчас

Интересное в Казани

час назад

Раньше лечили на глаз, теперь с точностью до микрона: врач из Казани рассказал о революции в стоматологии

к чему много крыс в городе

Новости Татарстана

день назад

У семьи из Татарстана, где девочку назвали в честь России, появился сын в честь Путина

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Новая квартира от 3,8 млн: куда переехать в Казани

подключение мойки на кухне цена в Москве

Новости Казани

6 часов назад

В Казани на мосту Миллениум ночью произошло серьезное ДТП

Не у нас

день назад

Мощная солнечная вспышка нарушила радиосвязь и может вызвать геомагнитные бури

Не у нас

день назад

Опубликована переписка мигрантов с обсуждением создания «своей республики» в России

Новости Казани

5 часов назад

В Казани стартовало строительство 25-этажного апарт-отеля

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане водителя лишили прав за езду с поддельными номерами
Лонгриды
2 дня назад

Татарстан могут накрыть выбросами: экологи бьют тревогу из-за «Аммония-2»

В Менделеевском районе Татарстана в ближайшее в...

Не у нас

51 минуту назад

Скелет в Швеции раскрыл отношение к инвалидам в Средневековье

Интересное в Казани

день назад

Само не пройдёт: стоматолог из Казани назвала симптомы, после которых нужно срочно бежать к врачу

Новости Татарстана

час назад

Руководитель фирмы выплатил долги по зарплате после начала расследования в РТ

Новости Казани

2 часа назад

Спасатели несколько часов ждали открытия магазина, чтобы вытащить казанца
Краснодарский девелопер заявил о проекте в Казани
Интересное в Казани
6 минут назад

Краснодарский девелопер заявил о проекте в Казани

Новости Казани

3 часа назад

Казанец погиб, застряв в вентиляции в нижнем белье

Новости Казани

3 часа назад

В Казани с 22 мая перекроют дорогу на время проведения фестиваля «Нур»

Новости Казани

3 часа назад

Мужчина утром застрял между стен дома на Абсалямова
В Казани продолжается набор в новый современный...
Интересное в Казани
4 дня назад

В Казани продолжается набор в новый современный IT-колледж