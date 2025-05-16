Руководитель фирмы выплатил долги по зарплате после начала расследования в РТ

В ходе следственных мероприятий было установлено, что с февраля по декабрь 2023 года директор коммерческой организации регулярно не перечислял заработную плату своему водителю. В итоге сумма задолженности превысила 292 тысячи рублей.

В процессе расследования были собраны доказательства, убедительно свидетельствующие о нарушении трудовых прав работника. Известно, что руководитель предприятия полностью погасил долг перед сотрудником.

Уголовное дело прекратили в связи с тем, что причинённый ущерб был возмещён в полном объёме. Однако в следственном управлении подчёркивают, что прекращение дела не является оправдательным основанием. Правоохранители настоятельно советуют работодателям соблюдать закон и своевременно рассчитываться с персоналом, чтобы не допускать вмешательства следственных органов.