Руководитель фирмы выплатил долги по зарплате после начала расследования в РТ
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В ходе следственных мероприятий было установлено, что с февраля по декабрь 2023 года директор коммерческой организации регулярно не перечислял заработную плату своему водителю. В итоге сумма задолженности превысила 292 тысячи рублей.
В процессе расследования были собраны доказательства, убедительно свидетельствующие о нарушении трудовых прав работника. Известно, что руководитель предприятия полностью погасил долг перед сотрудником.
Уголовное дело прекратили в связи с тем, что причинённый ущерб был возмещён в полном объёме. Однако в следственном управлении подчёркивают, что прекращение дела не является оправдательным основанием. Правоохранители настоятельно советуют работодателям соблюдать закон и своевременно рассчитываться с персоналом, чтобы не допускать вмешательства следственных органов.
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