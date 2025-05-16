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Казанец 2 раза наехал на пенсионерку на парковке

Дело направлено в Приволжский районный суд Каза...

Катя Царева

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В Казани завершено расследование дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем тяжёлые последствия. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд. Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

По данным следствия, инцидент произошёл 13 октября 2024 года. Мужчина, находясь за рулём автомобиля Lexus RX 300, выезжал с парковки на улице Сафиуллина. При движении задним ходом он сбил 85-летнюю женщину. После непродолжительной остановки, не убедившись в безопасности манёвра, он продолжил движение вперёд и наехал на пострадавшую второй раз — уже передней частью автомобиля.

Полученные женщиной травмы были признаны тяжкими, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

Дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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