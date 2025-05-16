В рамках XVI международного экономического форума владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов стал приглашенным спикером на пленарной сессии с участием вице-премьера Марата Хуснуллина. Девелопер презентовал новый проект по договору комплексного развития территорий в Казани – жилой район «Кадерле».

В Казани 15 мая прошла международная выставка недвижимости International Property Market (IPM), где крупнейшие застройщики России и иностранные инвесторы представили свои флагманские проекты. Ключевым событием деловой программы экспозиции стало пленарное заседание «Глобальные тренды в недвижимости: адаптивность, цифровизация и инвестиции в эпоху перемен» при участии заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина. Среди участников также присутствовали бизнесмен и владелец группы компаний ТОЧНО Николай Амосов, профессор архитектуры и градостроительства Али Альрауф Абу Эльзаад (Катар), председатель правления Азербайджано-Российского делового совета и президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов (Азербайджан) и генеральный директор ДОМ.РФ Александр Лукьянов.

Отметим, что Амосов стал единственным представителем из российского девелопмента. В рамках выступления бизнесмен рассказал о подходах ТОЧНО к строительству в 8 регионах страны – сегодня земельный фонд застройщика насчитывает 5,4 млн.кв.м. – и презентовал новый проект «Кадерле», который планирует возвести в северо-восточной части Казани по договору комплексного развития территорий (КРТ).

«Одна из ключевых ценностей в создании проектов, как в девелопменте, так и других сферах – уважение. К человеку, городу, культуре и традициям. Считаю, что девелопер должен формировать новый образ жизни с заботой о будущем своих клиентов и четким намерением внести вклад в развитие города. Не только выполнять инженерную задачу, а создавать новые центры притяжения – которые вдохновляют, становятся архитектурными символами, отражают идентичность», – комментирует бизнесмен и владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Комплекс будет расположен вблизи жилого массива Вишневка, в 30 минутах от центра Казани. ГК ТОЧНО планирует построить новый район по механизмам комплексного развития территорий: заявлены поликлиники для детей и взрослых, 8 детских садов, 4 школы и филиал вуза и пр. По плану проекта, качественное образование без очередей будет доступно единовременно для более 8 тыс. детей. Реализация проекта запланирована на 2028-2030 гг.