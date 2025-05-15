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Мощная солнечная вспышка нарушила радиосвязь и может вызвать геомагнитные бури

14 мая на Солнце произошла самая мощная вспышка...

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14 мая на Солнце произошла самая мощная вспышка в 2025 году — класса X2.7. Она вызвала серьёзные сбои радиосвязи на половине земного шара, включая Европу, Азию и Ближний Восток. Об этом сообщает Daily Mail. Эксперты предупреждают: в ближайшие дни последствия солнечной активности могут только усилиться.

Вспышка сопровождалась мощным выбросом рентгеновского и ультрафиолетового излучения, что привело к ионизации верхних слоёв атмосферы. Это нарушило работу навигационных систем, вызвало перебои в электроснабжении и увеличило риск повреждений спутников. Воздействие оказалось ощутимым как на гражданские, так и на военные системы связи.

Особую тревогу вызывает активная зона AR4087, которая продолжает генерировать новые вспышки: уже зафиксированы события класса M5.3 и M7.74. Ученые предупреждают: примерно к 20 мая эта область будет направлена прямо на Землю, что увеличивает вероятность новых мощных вспышек и, что особенно опасно, корональных выбросов массы (CME).

Если такие выбросы достигнут Земли, это может привести к многодневным геомагнитным бурям. Под угрозой окажутся энергосети, авиационная связь, навигация, а также орбитальная техника, включая спутники и космические станции.

Специалисты NASA и NOAA продолжают мониторинг активности Солнца и призывают службы связи, энергетиков и авиаперевозчиков быть готовыми к потенциальным сбоям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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