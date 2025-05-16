Крупная авария произошла на мосту Миллениум в Казани
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Минувшей ночью на казанском мосту Миллениум случилась серьёзная авария с участием нескольких легковых автомобилей.
По предварительным данным, в результате столкновения сразу несколько машин получили серьёзные повреждения. На видеозаписях с места происшествия видно: у транспортных средств сильно деформированы кузовы, разбиты фары, некоторые из них перекрыли движение на участке дороги.
Информация о пострадавших на данный момент официально не подтверждена.
Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать осторожность, особенно в тёмное время суток.
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