В Казани будет построен 25-этажный апарт-отель

По данным «БИЗНЕС Online», в Казани появится новый апарт-отель сети YE'S. Его разместят в составе 25-этажного многофункционального комплекса, который будет включать 585 жилых апартаментов общей площадью около 17 тысяч квадратных метров. Помимо жилой части, в здании предусмотрены 10-этажный деловой центр на 4,5 тыс. кв. м и зона стрит-ритейла — с ресторанами, фитнес-залом и салонами красоты на площади 1,5 тыс. кв. м.

Строительство началось в мае текущего года на улице Рихарда Зорге — между ТЦ «ГоркиПарк» и гипермаркетом «Максидом». Изначально реализация проекта была запланирована на 2024 год, однако старт работ перенесли. Новый комплекс рассматривается как логическое продолжение «ГоркиПарка», но с упором не только на торговлю, но и на жилую инфраструктуру.

Проектом здания занимается архитектурная мастерская «Архитектурный дом "АДТ"» под руководством Альфии Абдракитовой. Ранее компания была связана с именем бывшего главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной. Застройщиком выступает «СЗ Бизнес Парк», входящий в строительный холдинг «Унистрой».