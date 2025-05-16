Казанец погиб, застряв в вентиляции в нижнем белье

На улице Абсалямова в Казани сегодня утром произошёл трагический случай. Как стало известно KazanFirst от собственных источников, правоохранители пришли к одному из местных жителей, заподозрив его в распространении наркотиков.

Пытаясь скрыться от задержания, мужчина, одетый лишь в нижнее бельё, выбрался на крышу дома и спрыгнул в вентиляционную шахту. Однако выбраться обратно он не смог — застрял на одном из нижних уровней конструкции.

К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. По информации источников, спасателям не удалось сразу проникнуть в магазин, через который проходил вентиляционный канал. Когда мужчину всё же достали, он уже не подавал признаков жизни. В настоящий момент его тело находится внутри помещения магазина одежды.

Обстоятельства произошедшего уточняются, ведётся проверка.