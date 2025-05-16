С 22 по 25 мая в Казани пройдет крупнейший в России независимый фестиваль медиаискусства НУР при поддержке Дзена. Программа пятого юбилейного года охватит 17 локаций по всей Казани.

Локации фестиваля распределяются по трем кластерам. Это сделано для удобства гостей — внутри локаций можно передвигаться пешком, совмещая прогулку и знакомство с медиаискусством.

Первый кластер находится рядом с Танковым кольцом. Сразу две инсталляции здесь расположатся в главном здании «Казанской ярмарки» — залы «Казань» и «Свияжск» откроются гостям специально в дни НУРа. Еще одна инсталляция впервые разместится в центре картинга «Форсаж». В историческом парке «Россия — Моя история» будет проходить выставка цифрового искусства NUR NOW х T2 при участии комьюнити «Березовый промпт».

Второй кластер находится возле набережной реки Казанки. Там зрители увидят четыре инсталляции — в боуле и лектории крытого комплекса экстрим-парка «УРАМ», на набережной рядом с экостанцией и в ангаре комплекса «Технополис-КАИ». В Национальной библиотеке РТ в дни фестиваля будет проходить образовательная программа — лекции и дискуссии можно посетить по регистрации.

Локации третьего кластера находятся между станциями метро «Площадь Тукая» и «Кремлевская». У Спасской башни 22 мая можно бесплатно посмотреть шоу-открытие, а с 23 по 25 мая — маппинг-шоу. Инсталляции медиахудожников разместятся в театральной резиденции «Особняк Демидова», на фасаде цирка, в парке «Черное озеро» и на набережной озера Нижний Кабан. Специально в дни фестиваля станет доступна подземная часть улицы Баумана — чтобы увидеть инсталляции там, нужно спустится в галерею возле здания по адресу ул. Баумана, 5.

Часть локаций для зрителей доступны бесплатно, а на другую вход организован по билетам. Узнать расписание всей программы, познакомиться с художниками и купить билет можно на сайте фестиваля.

Напомним, в 2025 году фестиваль НУР проходит при поддержке Дзена. Официальные партнеры фестиваля — T2 и Т-Банк, партнеры событий программы — «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) и Яндекс 360. Образовательная программа фестиваля реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.