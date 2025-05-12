Суббота, 9:50. У входа в казанские термы «Пляж» — очередь. Кто-то с полотенцем, кто-то с ребёнком, кто-то с расписанием парений на телефоне. Пахнет мятой, цитрусами и чем-то южным.

«Мы сюда теперь как в отпуск», — улыбается женщина, указывая на крышу с клубами пара. — «Это не баня. Это маленький отпуск».

Не уезжая за пределы города, можно попасть в атмосферу курорта: хамамы, гидромассаж, пармейстеры, шезлонги у подогреваемого бассейна и вкусная еда в формате live kitchen. Термы «Пляж» научили казанцев не просто париться, а отдыхать по-настоящему — телом и головой.

Редакция ProKazan поговорила с Румией Хабибуллиной, операционным директором термального комплекса «Пляж». Она рассказала, как устроен этот «небанный» мир, что чувствуют гости и почему даже скептики остаются до самого закрытия.

Мягкое касание: хамамы, где начинается отпуск

Если обычная баня — это сразу «в бой», с веником и жаром под 100 градусов, то здесь всё иначе. На «Пляже» отдых начинается с хамама — и это как зайти в кадр из спа-рекламы, но без монтажа. Полумрак, влажный пар, аромат цитрусов и трав, приглушённый свет, тёплый мрамор под ладонями. Здесь не спешат. Здесь распускаются.

— Начинают с хамама — так чаще всего строят свой маршрут наши гости. Там мягкое тепло, аромат, влажный пар — тело расслабляется постепенно. А уже потом — в жаркие парные или к воде, — рассказывает Румия Хабибуллина, операционный директор комплекса.

Хамамов в «Пляже» несколько: классический турецкий, марокканский с ритуалами на глине, а также ароматические — зелёный, розовый, цитрусовый. Запахи регулярно меняются, и каждый визит становится немного другим. Сегодня воздух насыщен ментолом и яблоком, завтра — лавандой и лемонграссом. Один и тот же хамам ощущается как новый, будто у него есть настроение и характер.

Отдельный эффект — визуальный. Дизайн хамамов продуман до мелочей: стены — как пещера, пар — как облако, свет — будто тлеющий костёр. Родители сидят на тёплых каменных скамьях, дети плещутся у мини-фонтанов. Никто не торопится. Начинается отпуск.

Спа и массаж — когда тебя собирают по частям

Спа в «Пляже» — не включён в базовый билет, но те, кто пробовал, возвращаются снова. Потому что это не просто уход за телом — это маленький отпуск, который можно позволить себе в середине недели.

Здесь делают пенные ритуалы в хамаме, скрабирование кисе, аромамассажи, тайские практики и даже микс-программы из пяти техник, включая стоун-терапию и индийский уход для лица.

«Меня унесло», — говорят гости после 90 минут процедур, где сначала хамам, потом массаж, потом — маска. Мужчины приходят "за компанию", но уходят влюблёнными в ощущения.

Прайс — как на курорте. Эффект — как после него. Только не нужно брать отпуск и билеты.

Там, где парят по-настоящему: русские и финские бани

Это не просто баня. Это зал, в который заходят сотни людей — не ради жара, а ради ритуала. В «Пляже» парение превращается в настоящее шоу: до 150 человек в одной парной, самые разные веники, слаженная работа пармейстера, и пар — как театральный дым, только горячий и целебный.

Здесь сразу несколько форматов: русская и финская баня внутри комплекса, ещё две — на улице, рядом с подогреваемым бассейном. Все просторные, жаркие, с добротной отделкой и мощной вытяжкой — без духоты и тесноты. Самое впечатляющее — коллективные парения, которые проходят по расписанию и собирают настоящих фанатов банной культуры.

— Приходят целыми семьями — кто в бассейне, кто в парной. Потом меняются. Кто-то просто отдыхает, кто-то идёт за оздоровлением. У нас здесь и парение, и ароматерапия, и мастер-классы, — рассказывает Румия Хабибуллина.

И если обычная баня — это чаще про "пропариться и бежать", то здесь — наоборот: прийти надолго, расслабиться, посмотреть, как работает пармейстер, послушать тело. Кто-то впервые пробует парение в группе и выходит с фразой: «Не думал, что это так мягко и круто. Я просто растаял».

Где вода работает вместо терапевта

Вода в «Пляже» не для заплывов — для перезагрузки. Всё начинается с гидромассажа: тёплые лавки, струи для спины, ног, рук — тело благодарно замирает. Потом — «медленная река», где поток сам тебя несёт. Кто-то идёт по кругу, кто-то просто закрывает глаза.

Главная точка маршрута — уличный бассейн с подогревом. Пар стелется по воде, рядом шумит водопад, а над головой — весеннее небо.

— Пока город в пробках — ты лежишь в тепле, с травяным чаем и видом на небо, — улыбается Румия Хабибуллина.

Здесь никто не торопится. Ты просто дышишь, смотришь в небо и будто снова становишься собой.

Пауза на вкус: смузи, шведский стол и летняя терраса

После хамамов и парений тело просит продолжения — и в «Пляже» его дают. Только теперь не в виде пара, а тарелки пасты. Или роллов. Или блинчиков с вареньем. Здесь работает live kitchen — формат, в котором еду готовят прямо при тебе. Можно заказать суп, гриль, драники, блины, макароны, а потом съесть всё это на летней террасе с видом на парящий бассейн.

Контраст резкий, но приятный: не овсянка из термоса, как на зимней базе, а полноценный обед, за который не стыдно позвать друзей.

А если хочется чего-то лёгкого — зайдите в смузи-бар. Там и bubble tea, и мороженое, и бодрый матча с ледяным молоком. Гастрономический мини-отпуск — прямо между двумя парениями.

Для семьи, друзей и даже деловых встреч — отдых в VIP-формате

Если хочется тишины, отдельной бани и собственного банщика — в «Пляже» есть VIP-комнаты. Это не просто кабинет, а полноценное пространство с закрытым входом, тёплой парной и возможностью накрыть стол для своей компании.

— Недавно приезжала семья: бабушка, дедушка, родители и четверо детей. Пока взрослые отдыхали в парной, дети бегали в бассейне. Потом все вместе — за обедом, — рассказывает Румия Хабибуллина.

Здесь можно устроить всё — от дня рождения до деловой встречи. Заказываешь время, парение, массаж — и никто лишний не заглянет.



Минимум — 3 часа, максимум — сколько угодно. Уют, как на даче. Сервис, как в премиум-отеле.

«Честно? Не думала, что просто день в термах может так перезагрузить. Как будто съездила в отпуск без чемоданов», — улыбается молодая мама, заворачивая волосы в полотенце.

«Я сюда не за паром, а за тишиной. Тут никто не спешит, никто не орёт. Даже дети какие-то расслабленные», — говорит мужчина после хамама с чашкой травяного чая.

Ты выходишь не уставшим, как из аквапарка, а как будто с моря. Только это не побережье — это Казань.

И в этом, пожалуй, главный эффект «Пляжа»: он не просто расслабляет, он возвращает к себе.