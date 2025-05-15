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Опубликована переписка мигрантов с обсуждением создания «своей республики» в России

Телеканал «Царьград» опубликовал скриншоты диал...

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Телеканал «Царьград» опубликовал скриншоты диалога мигрантов, в котором они обсуждают идею создания собственного национально-территориального образования на территории России. Об этом стало известно из Telegram-канала СМИ.

В переписке один из пользователей пишет, что Ханты-Мансийский автономный округ «можно переименовать в джамоат», ссылаясь на большое число «наших» в регионе. Судя по контексту, речь идёт о мигрантах из стран Средней Азии. Другой участник беседы добавляет: «Скоро свою республику в составе России сделаем».

Этот диалог вызвал общественный резонанс на фоне одобренного в первом чтении законопроекта Госдумы, согласно которому мигрантам, имеющим патент, может быть разрешено работать не только в регионе его получения, но и в соседних субъектах РФ. Ранее трудовая деятельность по патенту была строго ограничена территорией его выдачи.

Намерения, озвученные в диалоге, пока носят характер частной беседы, однако эксперты уже выражают обеспокоенность растущей активностью отдельных диаспор в регионах с высоким числом приезжих. Вопрос о культурной и социальной интеграции мигрантов в российское общество вновь оказался в центре общественного внимания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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