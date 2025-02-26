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Бог протянет руку: Василиса Володина назвала три знака зодиака, которые уверенно оседлают волну удачи с 27 февраля

Астролог Василиса Володина назвала три знака зо...

ptichiipolet.ru

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Известный астролог Василиса Володина раскрыла, какие знаки зодиака окажутся под защитой высших сил и уверенно оседлают волну удачи, начиная с 27 февраля.

По её словам, этот период станет знаменательным для трёх знаков, которым буквально бог протянет руку помощи.

1. Телец

Тельцы окажутся в числе счастливчиков благодаря своему умению упорно трудиться и вере в лучшее. Володина утверждает, что начало весны принесет Тельцам значительные финансовые возможности и успешные результаты в делах. Это время, чтобы активизировать профессиональные усилия и вложения, так как звёзды настроены на поддержку.

2. Стрелец

Стрельцы испытают настоящий взлёт в личных отношениях и творческих начинаниях. Василиса Володина советует этим энергичным исследователям использовать свою интуицию и открытость к новому, чтобы наладить важные контакты и начать новые проекты. Удача будет сопутствовать Стрельцам в путешествиях и образовательных инициативах.

3. Рыбы

Рыбы почувствуют мощный поток энергии и вдохновения. По словам Володиной, для Рыб этот период станет временем духовного обновления и реализации давних желаний. Благоприятные аспекты планет поддержат Рыб в их стремлении к гармонии и красоте в окружающем мире. Это идеальное время для занятий искусством, медитацией и ухода за собой.

Эти три знака зодиака могут ожидать, что с 27 февраля начнётся для них благоприятный период. Василиса Володина напоминает, что каждый может привлечь удачу, если будет следовать знакам вселенной и использовать предоставленные возможности с мудростью и оптимизмом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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