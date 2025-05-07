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Вечная гроза прошла через века: ученые в шоке от озера Маракайбо

В Венесуэле, в месте слияния реки Кататумбо и о...

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В Венесуэле, в месте слияния реки Кататумбо и озера Маракайбо, природа создала уникальное явление — «Молнии Кататумбо». Это почти непрерывные грозы, которые в разгар сезона (с мая по октябрь) сверкают с 19:00 до 04:00. В пиковые моменты — до 28 молний в минуту, за ночь — до 20 000 вспышек.

Феномен возникает из-за столкновения тёплых влажных ветров с холодными воздушными массами с Анд. Добавляет силы грозам метан, выделяемый болотистой местностью. Это делает регион мировым рекордсменом по плотности молний.

«Молнии Кататумбо» производят тропосферный озон и влияют на климат. А ещё они видны с 400 км и служили навигацией для моряков — отсюда и название «Маяк Маракайбо», пишет discover24.ru.

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