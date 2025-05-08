Бастрыкин проверит отказ в жилье сироте из Альметьевска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по жалобе жительницы Альметьевска, которая, несмотря на положенное по закону право, до сих пор не получила жильё. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Женщина, оставшаяся без родительского попечения, рассказала в обращении, что состоит в очереди на предоставление жилья с 2021 года. Однако за всё это время никаких подвижек не произошло. При этом она воспитывает грудного ребёнка и неоднократно пыталась добиться решения вопроса, обращаясь в разные структуры — безрезультатно.

Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и потребовал от руководителя СК по Татарстану Валерия Липского доложить о предварительных выводах и дальнейших действиях по этому делу.