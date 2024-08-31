Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Блиновская частично признала свою вину по делу о неуплате налогов

Елена Блиновская, известная как основательница ...

dp.ru

Подписаться в Telegram

Елена Блиновская, известная как основательница проекта «Марафон желаний», недавно выразила свою позицию по поводу обвинений в уклонении от налогов во время судебного заседания в Савеловском суде Москвы, состоявшегося 30 августа. Она признала свою вину в части налоговых нарушений, , но заявила, что не согласна с обвинениями в неправомерном обороте денежных средств, а также в легализации доходов, как сообщает корреспондент ТАСС, присутствующий на слушаниях.

Детали судебного процесса

В ходе заседания Блиновская пояснила, что в период, когда она стала матью, её внимание от бухгалтерии отвлекло воспитание ребенка. «Когда у меня родился ребенок, я полностью погрузилась в заботы о семье и любимом деле, и, к сожалению, упустила контроль за финансовыми операциями», — поделилась она своим опытом.

Блиновская также заявила, что после рождения ребенка она поручила своей команде управление налоговыми вопросами, однако не получала от бухгалтерии нужной информации. По её словам, величина налогового долга, заявленная Федеральной налоговой службой (ФНС), завышена и требует пересмотра.

Финансовые меры и обвинения

На том же заседании суд предоставил Блиновской разрешение продать квартиру за 90 млн рублей для покрытия налогового долга. Деньги от продажи должны быть напрямую перечислены в счет долга перед ФНС.

Прокуратура утверждает, что с 2019 по 2021 годы Блиновская не выплатила налоги на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Блогер отрицает обвинения в отмывании денег, заявляя: «Я всегда считала свою деятельность по продаже марафонов законной, и не думала, что мои действия могут быть интерпретированы как преступные».

Ситуация с имуществом и дальнейшие шаги

Блиновская подчеркивает, что заработала деньги законным путем, вложив их в легальные бизнесы, преимущественно в сельское хозяйство. Она также отвергает участие в неправомерных финансовых операциях, утверждая, что «никаких доказательств моей связи с обвинениями не предъявлено», пишет rtvi.com.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ожидается похолодание в сентябре

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

«Депрессия обойдет стороной»: чем заняться этой осенью в Казани

на что приклеить москитную сетку на вентиляцию

Новости Татарстана

20 часов назад

Такого не было с 1881 года: синоптики ввели в ступор россиян резким изменением прогноза погоды

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Маленький гений: как правильно подойти к развитию современного ребенка

монтаж радиатора отопления в Краснодаре

Лонгриды

17 часов назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: как Казань отметила День города

Новости Казани

17 часов назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

день назад

Казанцам пообещали открыть парк аттракционов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане сошел с рельсов вагон поезда

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане снова подорожал бензин
Лонгриды
2 дня назад

«Это картина о людях»: в Казани презентовали сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

В Казани прошёл фестиваль «Лето PREMIER».

Новости Казани

час назад

Казанского подростка спас кондиционер во время пожара

Новости Татарстана

час назад

Более 77% предприятий в Татарстане закончило полугодие с прибылью

Новости Татарстана

час назад

В первый осенний день в Татарстане ожидается +23 градуса тепла

Новости Казани

час назад

В казанские школы пойдут 20 тысяч первоклассников
В Татарстане снизились цены на помидоры
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане снизились цены на помидоры

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане выполнили 83% плана по вводу жилья

Новости Татарстана

22 часа назад

На трассе М12 появилась новая зона для водителей и пассажиров

Новости Казани

день назад

В Казани заработала оплата по биометрии
ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-град...
Интересное в Казани
4 дня назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани
Казанский самолет стал жертвой лазерного воздей...
Новости Татарстана
6 дней назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия