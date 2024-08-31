Блиновская частично признала свою вину по делу о неуплате налогов

Елена Блиновская, известная как основательница проекта «Марафон желаний», недавно выразила свою позицию по поводу обвинений в уклонении от налогов во время судебного заседания в Савеловском суде Москвы, состоявшегося 30 августа. Она признала свою вину в части налоговых нарушений, , но заявила, что не согласна с обвинениями в неправомерном обороте денежных средств, а также в легализации доходов, как сообщает корреспондент ТАСС, присутствующий на слушаниях.

Детали судебного процесса

В ходе заседания Блиновская пояснила, что в период, когда она стала матью, её внимание от бухгалтерии отвлекло воспитание ребенка. «Когда у меня родился ребенок, я полностью погрузилась в заботы о семье и любимом деле, и, к сожалению, упустила контроль за финансовыми операциями», — поделилась она своим опытом.

Блиновская также заявила, что после рождения ребенка она поручила своей команде управление налоговыми вопросами, однако не получала от бухгалтерии нужной информации. По её словам, величина налогового долга, заявленная Федеральной налоговой службой (ФНС), завышена и требует пересмотра.

Финансовые меры и обвинения

На том же заседании суд предоставил Блиновской разрешение продать квартиру за 90 млн рублей для покрытия налогового долга. Деньги от продажи должны быть напрямую перечислены в счет долга перед ФНС.

Прокуратура утверждает, что с 2019 по 2021 годы Блиновская не выплатила налоги на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Блогер отрицает обвинения в отмывании денег, заявляя: «Я всегда считала свою деятельность по продаже марафонов законной, и не думала, что мои действия могут быть интерпретированы как преступные».

Ситуация с имуществом и дальнейшие шаги

Блиновская подчеркивает, что заработала деньги законным путем, вложив их в легальные бизнесы, преимущественно в сельское хозяйство. Она также отвергает участие в неправомерных финансовых операциях, утверждая, что «никаких доказательств моей связи с обвинениями не предъявлено», пишет rtvi.com.