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Библейские потопы: синоптики сказали, к чему готовиться в конце февраля

Библейские потопы: синоптики сказали, к чему готовиться в конце февраля

АГН «Москва»

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Конец февраля 2024 года принесет необычные погодные условия для жителей Российской Федерации. Прогнозы синоптиков свидетельствуют о значительном потеплении в некоторых регионах страны.

В городе Владимире ожидается изменение погоды с середины месяца.

На текущий момент температура воздуха варьируется от минус 2 до минус 6 градусов, и эта тенденция сохранится до 22 февраля. Однако после этой даты прогнозируется резкое увеличение температуры: 23 февраля она поднимется до плюс 1 градуса, 24 числа – до плюс 2 градусов, а 25 числа может достичь плюс 3-5 градусов. Днем температура будет держаться на уровне плюс 1 градуса, а ночью опустится до минус 6 градусов.

Синоптики также предупреждают о начале сильного снегопада, ожидаемого 23 февраля. Рекомендуется учитывать это при планировании путешествий или других мероприятий.

В Москве также ожидается потепление: к концу недели температура поднимется от плюс 1 до плюс 3 градусов. Однако с 21 числа начнутся осадки в виде смешанного снега с дождем, которые продлятся несколько дней.

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