Беспилотники атаковали российские регионы более 500 раз — РБК

30 августа 2023 года оставил неизгладимый след в истории нашей страны, ставшей местом крупнейшей атаки дронов.



Начиная с 24 февраля 2022 года и продолжаясь до наших дней, власти регионов постоянно докладывали о 511 атаках или появлении беспилотников. Однако самая масштабная и разрушительная атака произошла именно 30 августа 2023 года.



Именно в эту ночь семь регионов - Севастополь, Псков, Московская, Калужская, Рязанская, Брянская и Орловская области - стали жертвой ударов дронов.

Также в Воронеже было сообщено об уничтожении одного беспилотного аппарата. В Пскове военно-гражданский аэродром оказался под атакой дронов, что привело к пожару.





Впервые о проникновении дронов на нашу территорию было сообщено 19 июня 2022 года курским губернатором Романом Старовойтом. Он отметил, что беспилотник проник в воздушное пространство приграничного Беловского района и сбросил свои боеприпасы в районе хутора Кучеров. С того времени атаки беспилотников стали происходить каждый месяц.С 21 мая по 25 июня 2023 года на протяжении нескольких недель ежедневно поступали сообщения о новых атаках беспилотников в России. Эта зловещая "волна" возобновилась 6 августа и продолжает по сей день.Несмотря на то, что в заявлениях о 110 атаках упоминалось о пострадавших, в 82 случаях разрушения были незначительными - это повреждения фасадов, кровли, автомобилей и тому подобное. В 21 случае разрушения. К сожалению, в 16 эпизодах было сообщено о пострадавших. Именно такими данными поделились РБК.Кроме того, из-за атак, как минимум 61 авиарейсов в Москве были задержаны и 23 отменены. Также в южной части столицы России в районе "Внуково" и "Домодедово" нет ни одного самолёта.