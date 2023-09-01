Новости России
· Алина Алмакаева

Беспилотники атаковали российские регионы более 500 раз — РБК

Беспилотники атаковали российские регионы более 500 раз — РБК

penzainform.ru

Подписаться в Telegram

30 августа 2023 года оставил неизгладимый след в истории нашей страны, ставшей местом крупнейшей атаки дронов.

Начиная с 24 февраля 2022 года и продолжаясь до наших дней, власти регионов постоянно докладывали о 511 атаках или появлении беспилотников. Однако самая масштабная и разрушительная атака произошла именно 30 августа 2023 года.

Именно в эту ночь семь регионов - Севастополь, Псков, Московская, Калужская, Рязанская, Брянская и Орловская области - стали жертвой ударов дронов.
Также в Воронеже было сообщено об уничтожении одного беспилотного аппарата. В Пскове военно-гражданский аэродром оказался под атакой дронов, что привело к пожару.

Впервые о проникновении дронов на нашу территорию было сообщено 19 июня 2022 года курским губернатором Романом Старовойтом. Он отметил, что беспилотник проник в воздушное пространство приграничного Беловского района и сбросил свои боеприпасы в районе хутора Кучеров. С того времени атаки беспилотников стали происходить каждый месяц.

С 21 мая по 25 июня 2023 года на протяжении нескольких недель ежедневно поступали сообщения о новых атаках беспилотников в России. Эта зловещая "волна" возобновилась 6 августа и продолжает по сей день.

Несмотря на то, что в заявлениях о 110 атаках упоминалось о пострадавших, в 82 случаях разрушения были незначительными - это повреждения фасадов, кровли, автомобилей и тому подобное. В 21 случае разрушения. К сожалению, в 16 эпизодах было сообщено о пострадавших. Именно такими данными поделились РБК.

Кроме того, из-за атак, как минимум 61 авиарейсов в Москве были задержаны и 23 отменены. Также в южной части столицы России в районе "Внуково" и "Домодедово" нет ни одного самолёта.

Следующая новость ↓
-----

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мобилизация 25 сентября. В Госдуме сделали экстренное заявление

Интересное в Казани

день назад

Родительский контроль не помогает: 6 действенных способов помочь ребенку учиться лучше

дезинсекция тараканов холодный туман

Новости Татарстана

день назад

«Обгадили прекрасный мраморный стейк»: Элвин Грей рассказал про сорванный в Альметьевске концерт

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

дизайнеры-фрилансеры в Москве

Новости Казани

день назад

«Отрезала парк "Спортивный"»: стало известно, какие изменения могут внести в генплан Казани

Новости Татарстана

день назад

Итоговая опрессовка: в Челнах с 5 по 15 сентября будут отключать горячую воду

Новости Татарстана

день назад

Нарушили условия пребывания: в Татарстане выдворили почти тысячу мигрантов

Новости Татарстана

день назад

Имеют право только родители и педагоги: Магдеев обратил внимание на безопасность детей в школах и детских садах

Новости Казани

7 часов назад

Обсуждения продлятся до 28 сентября: больше ста правок хотят внести в генплан Казани
Новости Татарстана
3 дня назад

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

Новости Казани

2 часа назад

Появится у каждой двери: в троллейбусах Казани установят систему оплаты проезда без кондуктора

Полезное

6 часов назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

Новости Казани

2 часа назад

Рассчитаны на 3,8 тысячи человек: в Казани появятся еще три новые школы

Новости Казани

3 часа назад

Выполнят покраску моста: в Казани перекроют часть улицы Подлужной
Собрано 3,66 миллиона тонн зерна: в Татарстане подходит к концу уборочная кампания
Новости Татарстана
29 минут назад

Собрано 3,66 миллиона тонн зерна: в Татарстане подходит к концу уборочная кампания

Новости Татарстана

5 часов назад

Был составлен топ лидеров: стало известно, какие район РТ стали лучшими и худшими по урожайности зерновых

Новости Татарстана

5 часов назад

Были удостоены награды: представители Татарстана будут награждены медалями за трудовые успехи

Новости Казани

5 часов назад

Остается вопрос о целесообразности приобретения: Сетевая компания Казани приобрела снегоход за 4 миллиона
Расстройство пищевого поведения. Что такое РПП, почему возникает и как лечится.
Полезное
4 дня назад

Расстройство пищевого поведения. Что такое РПП, почему возникает и как лечится.