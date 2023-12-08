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«Берите, внутри 100% мясо»: Роскачество утвердило лучшие марки пельменей, которые можно покупать

«Берите, внутри 100% мясо»: Роскачество утвердило лучшие марки пельменей, которые можно покупать

megadoski.ru

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Специалисты Российской система качества назвали гражданам страны торговые бренды пельменей, продукция которых содержит много мяса и безопасна для употребления в пищу, передает информационный новостной портал progorod59.

Роскачество провело исследование одного из самых популярных у россиян полуфабриката, пельменей. В ходе проверки экспертами было установлено, что часть производителей ответственно подходит к изготовлению продукта, а часть, к сожалению, нарушает стандарты качества и безопасности.

Пять торговых марок были занесены в черный список Роскачества, так как в их продукции было обнаружено содержание вредных микроорганизмов, частиц костной ткани, а также содержание ингредиентов, которые не были указаны на упаковке, что является грубой ошибкой и обманом потребителя. К не рекомендованным к покупке пельменям относятся «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar.

Однако не все исследуемые образцы оказались некачественными. В тройку лучших по составу и качеству вошли пельмени под марками «ВкусВилл», «Мясновъ», «Рестория». Более того, в продукции от перечисленных производителей содержится более 50 процентов фарша, что даже превышает норму ГОСТ.

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