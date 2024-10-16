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Берите только такие: в Роспотребнадзоре сказали, как не отравиться яйцами

Жителям России напомнили, что каждое яйцо из пт...

Екатерина Елисеева

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Неправильный выбор яиц в магазине может привести к неприятным последствиям для покупателя. Об этом сообщили сотрудники Роспотребнадзора, пишет PRIMPRESS.

В эфире «ГТРК Самара» специалисты подчеркнули, что во время покупки яиц нужно смотреть на важные детали.

Жителям России напомнили, что каждое яйцо из птицефабрики должно обязательно иметь маркировку. На ней специалисты прописывают сведения о сроках хранения куриного продукта, а также об их категории.

Помимо этого, еще один важный фактор - состояние яиц. Так, специалисты советуют не брать грязную или поврежденную продукцию.

При этом, в Роспотребнадзоре рекомендуют людям после покупки соблюдать условия товара. Если друг они будут нарушены, то это может быть причиной появления серьезных инфекционных заболеваний у потребителя.

Будьте внимательны!

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