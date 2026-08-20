HONOR Turbo с батареей 8560 мАч появился в России

В России начались продажи смартфона HONOR Turbo, оснащенного аккумулятором на 8560 мАч. Согласно обзору Ferra.ru, опубликованному 20 августа 2026 года, новинка оценивается от 20 тысяч рублей.

Толщина корпуса — 7,76 мм, вес — 196 граммов. Устройство получило защиту IP66/IP68/IP69K, а также кремний-углеродный аккумулятор. Внутри установлен процессор Snapdragon 6 Gen 4, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Дисплей — 6,79-дюймовый AMOLED с разрешением 2640×1200 точек, частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 6000 нит в HDR.

Аккумулятор обеспечивает до четырех дней работы без подзарядки, до 15 часов экрана при полной яркости. В комплекте идет зарядка SuperCharge на 80 Вт, которая за полчаса пополняет запас энергии на полтора-два дня. Есть и реверсивная проводная зарядка для наушников и часов. Для сравнения, Samsung Galaxy A56 с батареей 5000 мАч живет день-полтора, Realme 16 Pro с 7000 мАч — два-три дня, HONOR X9d с 8300 мАч — три дня.

Камеры скромные: основной модуль на 50 Мп, ультраширокоугольный на 5 Мп и фронтальный на 16 Мп. Работает аппарат на MagicOS 10 на базе Android 16 с предустановленными Google-сервисами. По данным обзора, в ценовом сегменте до 20 тысяч рублей на российском рынке у HONOR Turbo нет прямых конкурентов по сочетанию автономности и защищенности.