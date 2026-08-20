Ученые объяснили гибель шотландца в XIV веке попаданием снаряда требушета

На конференции палеопатологов в Берлине исследователи представили необычную находку: скелет молодого человека, раскопанный в шотландском замке Стерлинг, мог погибнуть в XIV веке от попадания снаряда осадной машины требушета. К такому выводу пришли после анализа 167 переломов, обнаруженных на останках.

Останки были найдены еще в 1997 году у королевской часовни замка, где археологи вскрыли восемь захоронений. На всех костяках имелись следы травм, но этот скелет выделялся особенно: 61 повреждение черепа и 57 переломов ребер. По характеру травм они напоминали повреждения, получаемые при автомобильных авариях, что необычно для средневековых останков. Возраст погибшего оценили примерно в 20 лет.

Замок Стерлинг играл важную роль в Войне за независимость Шотландии. В начале XIV века он был захвачен войсками английского короля Эдуарда I, который применял требушеты. Радиоуглеродный анализ датировал захоронение приблизительно 1300 годом, что совпадает с этими событиями. Данные представила Джо Бакберри из Брадфордского университета на съезде Европейской ассоциации палеопатологов.

О результатах исследования сообщило издание Live Science. На конференции также рассказали о находках в Вене: там обнаружили римские останки со следами боевых травм.