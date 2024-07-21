АвтоВАЗ уточнил сроки начала производства Lada Aura

На производственных площадках АвтоВАЗа в Тольятти, уже в сентябре этого года начнется массовое производство новой модели удлиненного седана Lada Aura. Согласно информации от "РИА Новости", автомобили будут собираться со скоростью 2,5 единицы в час, с потенциальным увеличением до пяти автомобилей в час при стабильном спросе.

АвтоВАЗ планирует выпустить около 3000 экземпляров Lada Aura в 2024 году. Ассортимент будет включать в себя как стандартные модели, так и версии в упрощенной комплектации, предназначенные для использования в такси. Расширение производственных мощностей возможно, но зависит от ряда факторов, включая изменения в законодательстве о госзакупках и регулировании такси, которые бы дали преимущество максимально локализованным моделям автомобилей.

Недавнее использование президентом России Владимиром Путиным удлиненного седана Lada Aura для прибытия на открытие участка трассы М-11 подчеркивает значимость данной модели для отечественного автопрома. Автомобиль, на котором передвигался президент, является предсерийным экземпляром, но уже в максимальной степени готовности, оснащен 122-сильным двигателем объемом 1,8 литра и автоматической трансмиссией. В салоне использована кожа российской выделки, а также установлена отечественная премиальная аудиосистема.

Кроме удлиненных седанов Lada Aura, на АвтоВАЗе в этом году ожидают начало массового производства электромобиля Lada e-Largus и спортивной версии Niva Legend, которая будет продаваться как Niva Sport. В планах производителя также обновление текущих моделей, включая оснащение Vesta отечественной системой ESP.

Эти инициативы отражают стремление АвтоВАЗа адаптироваться к современным требованиям рынка и укрепить свою позицию на рынке с учетом новых законодательных требований и повышенных ожиданий потребителей.