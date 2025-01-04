Автолюбители вздохнули с облегчением: в России новые условия для водительских прав

Российское правительство решило автоматически продлить действие водительских удостоверений, которые заканчиваются в 2025 году.

Эта инициатива затронет всех водителей, включая владельцев личных автомобилей и профессиональных водителей, использующих права в своей работе или бизнесе. Гражданам не нужно будет обращаться в Госавтоинспекцию для продления или замены удостоверений. Срок действия документов будет продлён автоматически на три года.

Однако это решение не отменяет необходимость замены водительского удостоверения в случаях, когда изменяются персональные данные владельца (например, фамилия, имя, отчество), а также в ситуациях, когда документ повреждён или утрачен.