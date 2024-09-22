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Авто будет стоить на 1 млн больше рублей уже с 1 октября: новый утильсбор не оставляет выбора продавцам

Новый закон вступил в полную силу уже совсем ск...

dzen.ru

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Новый закон вступил в полную силу уже совсем скоро - с 1 октября 2024 года. Его суть - в долгосрочной индексации утилизационного сбора на машины по всей России. Известно, что сбор вырастет и не на 5%, а сразу на 70-85%. А следующие годы, вплость до 2030, он будет также повышаться еще на 10-20%. При этом такая мера не станет исключительной для водителей легкового транспорта. Владельцы грузовых автомобилей тоже ощутят на себе влияние нового закона. А вот индексация будет меняться в зависимости от того, какого объема у автомобиля двигатель, а также от того, какая масса у транспортного средства.

Утилизационный сбор — это плата за возможность экологически безопасной утилизации автомобиля после его списания. Введенный в 2012 году накануне вступления России в ВТО, сбор целился в регулирование рынка ввезенных подержанных автомобилей. Он определяется как произведение базовой ставки на специальный коэффициент, который варьируется в зависимости от типа и характеристик автомобиля.

Влияние на цены и страховку

Повышение утильсбора приведет к значительному удорожанию автомобилей в России. Аркадий Бакушкин, директор сервиса автозаймов Caranga, отмечает, что нововведение неизбежно скажется на рыночных ценах, учитывая, что утильсбор является весомой частью издержек на автомобили как для юридических, так и для физических лиц. Предвидя это, россияне активизировали покупку автомобилей уже в августе 2024 года, стремясь избежать предстоящих повышений цен.

Эксперты также предвещают изменения в стоимости автострахования. Поскольку каско часто рассчитывается исходя из стоимости авто, повышение утильсбора может косвенно привести к увеличению страховых премий. В то же время, поскольку утильсбор уплачивается единожды при ввозе или покупке авто, текущие владельцы автомобилей, скорее всего, не почувствуют изменений.

Перспективы и прогнозы

Повышение утилизационного сбора окажет давление не только на цены новых автомобилей, но и на вторичный рынок, стимулируя рост цен на подержанные авто. Это также может привести к увеличению стоимости услуг каршеринга и такси, поскольку компании, скорее всего, столкнутся с необходимостью пересмотра своих тарифов в сторону увеличения.

Эксперты подчеркивают, что для мягкой адаптации к новым условиям важно анализировать изменения и предпринимать соответствующие шаги для минимизации финансовых потерь, как для компаний, так и для обычных потребителей. В то же время, увеличение утилизационного сбора может стимулировать автопроизводителей к более активной модернизации своих моделей с целью уменьшения экологического воздействия, что в перспективе может способствовать улучшению экологической обстановки, пишет banki.ru.

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