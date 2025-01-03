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«Аварии, природные катаклизмы, войны»: верховный шаман России дал прогноз на 2025 год

Верховный шаман России, Кара-оол Допчун-оол, ли...

dzen.ru

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После трудного 2024 года, который ознаменовался серией аварий, природных катаклизмов и конфликтов, наступающий 2025 год обещает быть значительно спокойнее.

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол дал оптимистичный прогноз на следующий год, который, по его словам, будет под защитой Змеи — символа мудрости и защиты в шаманской традиции.

Прогноз на 2025 год

В 2025 году, который по восточному календарю является годом Змеи, ожидается, что природные условия будут благоприятствовать сельскому хозяйству России. Кара-оол Допчун-оол уверяет, что морозы в начале года будут мягкими, что не принесет угрозы урожаю. «Много зерна соберем», — заявил он, подразумевая высокую продуктивность аграрного сектора.

Влияние шаманских предсказаний

Шаманские предсказания играют значительную роль в культуре некоторых регионов России, особенно в Туве, где зарегистрировано более десяти шаманских организаций. Шаманизм, с его глубокими корнями и древними традициями, продолжает влиять на взгляды и верования местного населения.

Особенности шаманского восприятия природы

Шаманы видят глубокую связь между природой и человеком, где каждое существо и явление имеют своего духа-покровителя. Год Змеи в шаманской культуре ассоциируется с защитой и благополучием, что является хорошим знаком для всей страны.

Прогнозы Кара-оола Допчун-оола вносят надежду в сердца многих, особенно после непростого предыдущего года. Несмотря на то, что многие могут воспринимать шаманские предсказания как часть фольклора, не стоит забывать о влиянии этих традиций на культурное и духовное состояние народов, для которых шаманизм остается живой и актуальной частью их жизни, сообщает tass.ru.

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