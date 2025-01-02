Наступивший год обещает быть удачным для Российской Федерации — без природных катаклизмов и с хорошим урожаем.

Такой прогноз дал Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол, возглавляющий кызылскую религиозную организацию шаманов «Адыг-Ээрен» (в переводе «Дух медведя»), сообщает ТАСС.

Прогноз на 2025 год

По словам шамана, завершившийся 2024 год запомнился множеством сложностей: природные катастрофы, аварии и другие трудности. Однако 2025 год, который будет проходить под знаком змеи, станет более спокойным и плодотворным.

Символика змеи.

«Змея ползёт по земле, оберегает её,» — отметил Кара-оол Допчун-оол. Этот символизм указывает на гармонию с природой и отсутствие серьёзных потрясений.

Климатические условия.

Морозы в январе и феврале ожидаются умеренными, без экстремально низких температур. Это создаст благоприятные условия для сельского хозяйства.

Богатый урожай.

По прогнозу шамана, 2025 год будет щедрым на урожай. «Много зерна соберём,» — сказал он, добавив, что Россия может рассчитывать на стабильный аграрный год.

Шаманизм в Туве

Шаманизм — одна из древнейших религиозных практик, которая до сих пор активно сохраняется в Туве. В республике зарегистрировано более 10 шаманских организаций, а общее число шаманов достигает около 200.

Организация «Адыг-Ээрен» под руководством Кара-оола Допчун-оола играет значимую роль в сохранении традиций и духовного наследия региона.

Предсказания Верховного шамана России дают надежду на стабильность и процветание в 2025 году. Гармония с природой, мягкие климатические условия и щедрый урожай станут основой для позитивных перемен.