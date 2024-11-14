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Астролог Василиса Володина рассказала об идеальной избраннице SHAMAN

Специалист заявила, что дама должна быть красив...

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В октябре SHAMAN развелся со своей 2 супругой, с которой они жили 7 лет. Причина расторжения брака - плотный график у всех. У Ярослава и Елены просто не было времени на отношения.

Астролог Василиса Володина составила его натальную карту и установила, какие именно качества артист хочет видеть в своей возлюбленной.

Специалист заявила, что дама должна быть красива. Поклонница не годится, как и женщина-начальник. Мужчине нужна партнерша.

Кроме того, Володина отметила, что певцу не нужна девушка, которой необходимо много внимания. Будущая жена артиста должна уметь вовремя уйти на 2-й план.

По информации астролога, главное качество избранницы - легкость, пишет издание NEWS.ru.

Известно, что российский певец Дронов Ярослав Юрьевич появился на свет в ноябре 1991 года в Новомосковске Тульской области.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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