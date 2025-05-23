Трасса М-12 из Москвы до Казани побила рекорд популярности

Скоростная автотрасса М-12, соединяющая Москву и Казань, за полтора года эксплуатации уже приняла более 35 миллионов автомобилей. Об этом сообщила госкомпания «Автодор» со ссылкой на Министерство транспорта России.

Новая магистраль стремительно стала одной из самых востребованных дорог страны. Её популярность объясняется сочетанием удобства, безопасности и экономии времени. Благодаря высокоскоростному покрытию и современным развязкам, путь между столицей и столицей Татарстана теперь занимает значительно меньше времени.

Магистраль М-12 пользуется особым спросом среди дальнобойщиков, автопутешественников и бизнесменов, чьи маршруты лежат через Поволжье. Новый транспортный коридор уже оказывает заметное влияние на логистику и внутренний туризм.

Как отмечают в «Автодоре», поток транспорта по трассе продолжает расти, подтверждая, что инвестиции в дорожную инфраструктуру дают быстрый эффект и востребованы миллионами россиян.