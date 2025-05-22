Летом легко забыть, что в Татарстане бывают по-настоящему суровые зимы. Но как только температура опустится, начнётся привычная гонка: у кого-то не включат отопление, у кого-то «еле тёплые» батареи, у кого-то — сырость и сквозняки в доме. И самое обидное — понимать, что проблемы можно было предотвратить.

80% аварий зимой происходят из-за летней беспечности. Старые трубы, неправильно подобранные котлы, "временные" решения — всё это даёт о себе знать, когда за окном -30°.

Опытные домовладельцы знают: готовиться к зиме надо не в ноябре, а сейчас — когда спокойно, без авралов и по нормальным ценам. Именно летом можно спокойно выбрать надёжный котёл, продумать отопление для загородного дома, заменить старую систему или сделать её умной и энергоэффективной. А еще протестировать — чтобы в декабре не гадать, выдержит ли система.

Главный секрет спокойной зимы прост: её готовят летом. Редакция ProKazan вместе с инженерной компанией АТУМ разобралась, как выбрать отопительное оборудование с умом: чтобы было тепло, безопасно и без переплат.

«Бриз» с вентилятором: тёплый воздух без ожидания

Если вы устали от ощущения, что батареи прогревают комнату «по настроению», стоит обратить внимание на внутрипольный конвектор «Бриз» с вентилятором. Эта модель глубиной всего 85 мм обеспечивает равномерный и быстрый прогрев помещения — особенно актуально в домах с панорамными окнами или открытой планировкой.

Благодаря встроенному вентилятору конвектор работает эффективнее классических радиаторов и не портит интерьер. Идеальное решение для современных домов, где важны и скорость, и эстетика.

Чугун в стиле ретро: тепло с характером

Для тех, кто хочет не просто надёжную систему отопления, а выразительный элемент интерьера, подойдёт чугунный радиатор Retrostyle Bohemia 800/220. Такая модель — это про вкус, долговечность и проверенную временем теплопередачу.

Чугун медленно остывает и обеспечивает стабильную температуру в комнате даже после выключения отопления. Эти радиаторы не сушат воздух и особенно ценятся за долговечность — прослужат десятки лет без потери эффективности.

Компания «Атум» с 2008 года занимается поставкой и монтажом отопительных систем, водоотведения и товаров для бани — оптом и в розницу. Всё оборудование с гарантией и сервисным обслуживанием.

Универсальное решение: биметаллический радиатор «Корвет»

Если вы хотите надёжности в любой ситуации — в городской квартире с перепадами давления или в частном доме с автономной системой — стоит присмотреться к биметаллическому радиатору «Корвет» БМ 350/100.

Он устойчив к коррозии, компактен, выдерживает высокое давление и быстро прогревается. Это тот случай, когда не нужно выбирать между функциональностью и практичностью: радиатор подходит практически для любых условий эксплуатации.

Конвектор «Элегант»: когда нужно тихое и стабильное тепло

Настенный конвектор «Элегант» подойдёт тем, кто ищет отопление, не привлекающее к себе внимания, но надёжное и эффективное. Он работает по принципу естественной конвекции: холодный воздух нагревается внутри корпуса и мягко поднимается вверх, обеспечивая равномерное распределение тепла по комнате.

Такая система особенно комфортна в спальнях, детских, рабочих кабинетах — там, где важна тишина и стабильный микроклимат. Без вентиляторов, шума и движения пыли — только спокойное и экономичное тепло.

Выбирайте с умом — доверяйте профессионалам. В «Атум» помогут подобрать радиаторы, конвекторы и котлы под конкретный дом, а при необходимости — установят систему «под ключ».

Подготовка к зиме начинается летом

Выбор системы отопления — это не просто вопрос комфорта, а залог надежности, экономии и безопасности. Особенно в Татарстане, где зима может ударить внезапно и всерьёз. Подготовиться сейчас — значит пережить холодный сезон спокойно и без сюрпризов.

Компания АТУМ в Казани предлагает принципиально иной подход к организации тепла. Это не просто магазин оборудования, а команда инженеров, которая подбирает систему под ваш конкретный случай: учитывает площадь дома, тип подключения, режим эксплуатации и даже особенности интерьера. Здесь не просто продают радиаторы и конвекторы — здесь находят оптимальное решение, чтобы в вашем доме было тепло именно тогда, когда это необходимо.

Если вы задумываетесь об обновлении системы отопления, установке конвекторов или оборудования для бани — самое время обратиться в АТУМ. Пока лето, пока без суеты, пока можно выбирать не спеша.