Ученые обнаружили новый вид древней морской рептилии у побережья Северной Америки

Американские палеонтологи официально классифицировали ранее неизвестный вид морской рептилии, обитавшей в прибрежных водах Северной Америки около 85 миллионов лет назад. Новый вид получил название Traskasaura sandrae и был отнесён к подгруппе эласмозавров — плезиозавров с чрезвычайно длинной шеей.

Длина тела этого древнего хищника могла достигать 12 метров. Обладая мощными челюстями и острыми зубами, он был способен проламывать раковины морских моллюсков, таких как аммониты, составлявших основу его рациона.

Останки рептилии были найдены ещё в 1988 году, однако их точная идентификация как нового вида состоялась только в 2023 году. Уникальное строение плечевого пояса Traskasaura sandrae привлекло особое внимание учёных — предположительно, оно позволяло животному совершать глубокие погружения в поисках пищи.

Находка значительно расширила знания о фауне мелового периода и стала важным вкладом в изучение доисторических экосистем северо-западного побережья Тихого океана.