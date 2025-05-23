Доктор Медведев заявил о пользе пальмового масла

Существует распространённое мнение, что пальмовое масло опасно для здоровья, однако врач и доктор медицинских наук Олег Медведев, возглавляющий кафедру фармакологии в МГУ, заявил, что этот продукт не заслуживает такой негативной репутации. В интервью «Ленте.ру» он рассказал, почему опасения вокруг пальмового масла сильно преувеличены.

По словам учёного, главный миф заключается в том, что употребление пальмового масла обязательно наносит вред организму. При этом, как отметил Медведев, ни одна страна в мире не запрещает его использование в продуктах питания. Он подчеркнул, что, как и любой жир, этот продукт не является идеальным, но и откровенно вредным его назвать нельзя.

Медведев уточнил, что в составе пальмового масла около 50% насыщенных жиров — это меньше, чем в молочных продуктах, где их около 66%. Таким образом, и привычные многим молочные жиры при избытке в рационе могут оказаться не менее вредными.

Учёный также указал на положительную сторону использования пальмового масла: оно помогло избавиться от трансжиров. Раньше для получения твёрдой текстуры растительные масла подвергали химической обработке, в процессе которой и образовывались трансжиры — вещества, чьё негативное воздействие на здоровье доказано. Пальмовое масло по своей природе уже обладает нужной консистенцией, поэтому подобная обработка ему не требуется.

Кроме того, в составе масла содержится олеиновая кислота — такой же полезный компонент, как и в оливковом масле. Эта кислота способна снижать уровень холестерина и улучшать показатели крови. Также в пальмовом масле есть каротиноиды и витамин Е, которые поддерживают здоровье всех систем организма.