Новый род элазмозавра Traskasaura sandrae нашли ученые США

Американские учёные обнаружили новый вид морских рептилий, который когда-то обитал в водах, омывающих Северную Америку. Древнее существо получило название Traskasaura sandrae и относится к группе элазмозавров — ящеров с очень длинной шеей.

Исследователи установили, что длина тела этого морского хищника могла достигать 12 метров. Он обладал внушительными зубами, которыми легко пробивал раковины морских животных.

Хотя останки были найдены ещё в 1988 году, определить их видовую принадлежность удалось лишь в 2023-м. Возраст находки оценивается примерно в 85 миллионов лет.

Особое внимание учёных привлекло строение плечевого пояса рептилии — оно отличает Traskasaura sandrae от других известных видов плезиозавров. По мнению исследователей, такая анатомия помогала животному погружаться в глубину в поисках пищи.

Питался ящер, скорее всего, аммонитами — морскими моллюсками с прочной спиральной раковиной. Мощные челюсти позволяли ему легко справляться с такой добычей, сообщает Miranews.

Находка значительно расширила знания о древней морской фауне и стала важной вехой в изучении доисторической жизни на северо-западном побережье Тихого океана.