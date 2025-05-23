Битва за двор: как собаки становятся поводом для ссор между соседями

Эксперты рассказали, что будет казанцам, выгуливающим собак около дома

В Татарстане продолжаются споры о допустимости выгула собак во дворах жилых комплексов. Несмотря на развитие pet-friendly инфраструктуры в городах республики, в том числе в Казани, жители массово жалуются на питомцев без поводков и нарушителей запретов. Управляющие компании размещают таблички с ограничениями, а собаководы требуют создать условия для цивилизованного выгула рядом с домом. Пока стороны обмениваются претензиями, инфраструктурные решения остаются в стадии обсуждения.

Dog-friendly Казань: где можно гулять с питомцем?

Несмотря на острые споры, Татарстан постепенно движется к цивилизованной культуре содержания домашних животных. В диджитал-гиде от Института развития городов собраны 37 мест в 10 городах региона, где можно проводить досуг с собакой. В список вошли не только привычные парки, но и кафе, бары и даже точки сапбординга.

Локации в Казани, открытые для собак:

Горкинско-Ометьевский лес

Набережная озера Кабан

«Черное озеро»

«Смена», «Территория дружбы»

Кофейни и бары: «Полкан», «Фильтр», «Культ», «Соль и Siri»

ТЦ «Мега», магазин «Волк»

Участок Волжской тропы

Сапбординг с Bolt

Однако большинство собачников продолжают использовать для прогулок дворовые газоны и скверы, не оборудованные для выгула.

Автор фото: Про город

ЖК против собак: таблички, жалобы и конфликты

Во дворах жилых комплексов Казани растет напряжённость. Например, в ЖК «Голливуд» управляющая компания повесила таблички «Выгул собак запрещён», но запрет почти сразу начали игнорировать. Жители возмущаются: дети играют на газонах, а собаки оставляют после себя следы. Владельцы питомцев же утверждают — поблизости нет обустроенных площадок.

С юридической точки зрения вопрос не столь однозначен. По словам юриста Дениса Быкиева, запрета на выгул собак во дворах многоквартирных домов на федеральном уровне не существует, однако жильцы вправе сами установить внутренние правила — через общее собрание собственников.

«Федеральный закон №498-ФЗ не запрещает выгуливать собак на территории МКД, если соблюдаются требования: животное на поводке, с намордником (если положено), владелец убирает за питомцем. Однако собственники вправе принять решение о запрете выгула на конкретных участках, если это закреплено документально», — поясняет Быкиев.

Он также добавляет: таблички «выгул запрещён», установленные без согласования, не имеют юридической силы, но и наказания за их установку, как правило, не предусмотрено, если УК действует в рамках утверждённого регламента. Вместе с тем, по согласованию с жильцами или управляющей компанией, можно легально создать огороженную зону для выгула на придомовой территории.

Что говорят сами собаководы

Сторона владельцев животных подчёркивает: существующих площадок не хватает, а до ближайшей, например, на бульваре «Белые цветы», добираться далеко. Её размеры не соответствуют количеству посетителей, а группы собаководов собираются в тесных условиях, создавая риск конфликтов между животными.

Автор фото: Про город

«Мы просили пустырь под выгул, были готовы обустроить его сами, но получили отказ», — говорит Лиля Абдуллаева, активистка и владелица крупной собаки.

Другие же сетуют на лицемерие: одних нарушителей штрафуют, а других — нет. А пока, по их словам, власти борются с последствиями, не решая причин.

Что говорит закон и УК

В большинстве домов действуют внутренние регламенты, закреплённые решением собственников. Именно на их основе появляются запрещающие таблички, а охрана или УК обязаны следить за их соблюдением.

«Газон — это общее пространство. Его ценность в том, что он остаётся чистым и доступным для всех: от мам с колясками до пожилых людей. И табличка — не прихоть, а следствие коллективного решения», — подчёркивает один из жителей ЖК.

Если каждый будет исходить только из личных удобств, нарушая принятые правила, любая система сосуществования рухнет — говорят противники выгула.