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Радиостанция Судного дня передала в эфир два новых сообщения

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Радиостанция УВБ-76, известная под прозвищем «радиостанция Судного дня», вновь привлекла внимание слушателей. В Telegram-канале «УВБ-76 логи» сообщили о передаче двух новых сообщений 22 мая.

Первое сообщение прозвучало в 13:13 — в эфире было произнесено слово «беззлобие». Второе появилось чуть позже, в 14:24, и содержало ещё более загадочное слово — «хрюкостяг».

Подобные передачи вызывают интерес, поскольку раньше они уже совпадали с важными политическими событиями. Так, прошлый раз сообщения были зафиксированы незадолго до телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Тогда в эфире прозвучали слова «блефопуф» и «болтанка».

Некоторые эксперты, в том числе военный историк Юрий Кнутов, предполагают, что эта радиостанция может быть проектом радиолюбителей, хотя её истинное предназначение до сих пор остаётся загадкой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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