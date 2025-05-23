Радиостанция Судного дня передала в эфир два новых сообщения

Радиостанция УВБ-76, известная под прозвищем «радиостанция Судного дня», вновь привлекла внимание слушателей. В Telegram-канале «УВБ-76 логи» сообщили о передаче двух новых сообщений 22 мая.

Первое сообщение прозвучало в 13:13 — в эфире было произнесено слово «беззлобие». Второе появилось чуть позже, в 14:24, и содержало ещё более загадочное слово — «хрюкостяг».

Подобные передачи вызывают интерес, поскольку раньше они уже совпадали с важными политическими событиями. Так, прошлый раз сообщения были зафиксированы незадолго до телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Тогда в эфире прозвучали слова «блефопуф» и «болтанка».

Некоторые эксперты, в том числе военный историк Юрий Кнутов, предполагают, что эта радиостанция может быть проектом радиолюбителей, хотя её истинное предназначение до сих пор остаётся загадкой.