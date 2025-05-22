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На фестивале медиаискусства НУР представят работы художников из 20 стран

С 22 по 25 мая в Казани пройдет Международный ф...

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22 мая в Казани начинается пятый Международный фестиваль медиаискусства НУР при поддержке Дзена. В этот день в 20:00 гостей ждет бесплатное аудиовизуальное шоу-открытие у Спасской башни Казанского Кремля, а с 23 по 25 мая — основная, музыкальная и образовательная программы. Свои работы на фестивале представят медиахудожники из 20 стран мира.

В историческом парке «Россия — Моя история» пройдет выставка цифрового искусства NUR NOW х T2. Более 100 мультимедийных экранов, а также купол займут произведения художников из России, Португалии, Голландии, США, Австрии, Испании, Японии, Хорватии, Бразилии, Дании, Аргентины и не только.

Впервые специально на фестиваль НУР в Россию из Италии прилетел медиахудожник JesterN. Его инсталляция Blacklight X разместится в главном здании «Казанской ярмарки». На контрасте с быстрыми движениями ультрафиолетового лазера на светочувствительной поверхности будут медленно возникать структуры с мельчайшими деталями.

Тайваньский медиахудожник Aka Chang покажет инсталляцию Multimmeriverion_Upside Down в парке «Черное озеро». Свет будет изливаться сверху на зеркальную поверхность воды и расширять свой объем за счет отражений.

Соорганизаторы Международного фестиваля светового искусства в Чунцине SKGPLUS из Китая представят в Казани две работы: инсталляцию X Signal в центре картинга «Форсаж» и маппинг-шоу Poetry of Children на Спасской башне. Кроме них, свои работы на фасаде памятника архитектуры 23-25 мая продемонстрирует испанская креативная студия VPM и команда мультимедийных художников из Индонезии The Fox, The Folks.

Для посещения части событий нужно приобрести билет на сайте фестиваля НУР. Он действует все дни с 23 по 25 мая. На том же сайте можно бесплатно скачать карту и ознакомиться с полной программой.

Напомним, фестиваль НУР проходит при поддержке Дзена. Официальные партнеры фестиваля — T2 и Т-Банк, партнеры событий программы — «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) и Яндекс 360. Образовательная программа фестиваля реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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