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Физики научились управлять движением атомов с помощью лазерных «пинцетов»

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Специалисты Калифорнийского технологического института под руководством Мануэля Эндреса добились важного успеха в управлении отдельными атомами. С помощью усовершенствованной технологии лазерных «пинцетов» исследователям удалось не только фиксировать атомы, но и впервые точно контролировать их движение.

Этот прорыв позволяет использовать атомные колебания, которые раньше мешали точности, для перспективного хранения квантовой информации. В ходе эксперимента учёные создали так называемое гиперзапутанное состояние — уникальное квантовое явление, при котором связаны не только внутренние энергетические состояния атомов, но и их физическое движение. Это значит, что движение и поведение одного атома остаются взаимосвязанными с другим, даже если они находятся далеко друг от друга.

Для этого атомы охлаждали почти до абсолютного нуля и заставляли колебаться одновременно в двух направлениях, что и приводило к их запутыванию. Исследование открывает новые возможности для создания квантовых компьютеров следующего поколения и сверхточных измерительных приборов, сообщает Phys.org.

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