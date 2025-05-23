​Когда вы в последний раз задумывались о том, с кем проводите своё время? С кем обедаете, кому пишете, чьи сторис смотрите? По мнению некоторых философов личность человека — это не уникальный набор черт, а продукт среды, в которой он вырос. Если бы с детства вас окружали другие люди, другие разговоры, другие цели — вы были бы совершенно другим человеком. Не просто с другими взглядами, а с другим уровнем амбиций, другой самооценкой, другим пониманием, на что вы вообще имеете право.

Сильные мира сего не тратят время на тех, кто не способен предложить что-то взамен. Общение — это инвестиция. Но как стать тем, в кого хотят инвестировать? Как привлечь внимание тех, кто выше по статусу? И стоит ли тратить своё время на тех, кто пока что ниже по уровню достижений?​

В интервью ProKazan Станислав Зарубин, основатель компании «Ритуал PRO» рассказал о стратегиях общения, выборе окружения и о том, как стать человеком, рядом с которым открываются новые возможности — а не захлопываются двери.

— Станислав, какие качества вы искали в своём окружении, когда вам было 20 лет? Что тогда казалось важным — и как это изменилось?

— В двадцать лет я, честно сказать, особо не задумывался, что именно ищу в людях. Это было скорее время открытости, когда знакомства заводились сами собой — где-то через учёбу, где-то через работу. У меня не было тогда чётких критериев или системы ценностей, как сейчас. Скорее шёл по течению: если с человеком было легко общаться, если образ жизни не шёл вразрез с моими внутренними установками, значит, всё устраивало.

Конечно, были базовые ориентиры: никогда не тянуло в сторону людей, которые жили деструктивно — наркотики, криминал, крайности. Наоборот, всегда импонировали те, кто занимался спортом, стремился к чему-то здоровому. Но в целом всё было намного проще, легче, без фильтров.

— С каждым новым достижением и событием круг вашего общения постепенно менялся. Помните момент, когда вы почувствовали: «Теперь я в другом контексте»?

— Да, такие моменты были, и я их хорошо запомнил. Только это никогда не происходило резко, скорее, это были такие большие жизненные волны. Я бы разбил их на десятилетия: 15 лет, 25 лет и 35 лет — вот тогда я особенно остро чувствовал, что всё вокруг меняется.

Когда мне было около 15, я просто брал курс — двигался вперёд, искал себя, пробовал разное. К двадцати пяти пришло ощущение: что-то уже не так, что-то хочется иначе. И вот тогда круг общения начал меняться: кто-то отвалился сам собой, кого-то я сознательно убирал из жизни, потому что понимал — мы больше не на одной волне.

К 35-ти годам это уже стало осознанным процессом. Ты встречаешь человека — и уже не автоматически втягиваешь его в свою жизнь. Ты сам решаешь: открыт ты к этому взаимодействию или нет. Смотришь: куда он идёт, что делает, к чему стремится.

Если раньше было достаточно "О, привет! Пошли вместе работать/ дружить/ что-то делать!", то теперь требуется совпадение на глубинном уровне.

Интересно, что несмотря на все эти перемены, у меня остались друзья, с которыми мы вместе уже почти тридцать лет. Мы прошли через всё: и через трудности, и через успехи. И вот это — отдельная ценность. Эти люди остались не потому, что мы притерпелись друг к другу, а потому что каждый из нас продолжал расти, меняться, развиваться. И наши ценности всё это время шли параллельно. Это редкость — и это серьезная опора.

— Вы упоминали, что к вам часто обращаются за советами, как к «горячей линии». Почему, на ваш взгляд, люди так легко забывают про принцип взаимного обмена?

— Я думаю, тут всё очень просто: многие воспринимают общение как одностороннюю историю. Особенно когда видят человека, который что-то сделал, чего-то достиг. В их голове сразу включается сценарий: "Раз ты умеешь, значит, ты обязан поделиться". И они даже не задумываются, что в основе любых здоровых взаимоотношений всегда лежит взаимный обмен.

С каждым новым уровнем видимости — через СМИ, соцсети, публичные выступления — запросов становится больше. Люди видят только верхушку айсберга: достижения, активность, результаты. Но они не видят того, что стояло за кадром — годы труда, ошибок, постоянного обучения. И получается так: они приходят за "быстрым ответом", за "волшебной таблеткой", хотят услышать, что сделать за три минуты, чтобы изменить жизнь. А так не бывает.

Самое забавное — часто даже спасибо не говорят. Просто задали вопрос и исчезли. Сначала я пытался как-то реагировать, отвечать. Но со временем понял: если человек даже не удосужился нормально сформулировать вопрос, рассказать, зачем он обращается — значит, он не готов к реальному диалогу. Это не обмен, это потребление.

Я абсолютно открыт к обмену информацией, когда вижу, что человек действительно хочет работать, развиваться. Но если это просто "дай мне рецепт успеха, и я побегу" — такой формат меня не интересует. В жизни ничего не даётся просто так.

— Как вы понимаете, кого действительно стоит поддержать, а кого — нет? Что вы ищете в человеке, чтобы захотеть стать для него «наставником», даже в моменте?

— Всё видно очень быстро. Мне важно, как человек подходит к общению. Если он приходит осознанно, с уважением к твоему времени, с нормальной структурой запроса — это сразу чувствуется. А когда человек просто что-то написал наобум, да ещё поздно вечером, без приветствия, без нормального объяснения — это сразу сигнал, что дальше идти некуда.

Кого я готов поддержать, и на что обращаю внимание? Во-первых, на глубину подхода. Например, у меня была история с одной знакомой из другого города. Я сам предложил ей помощь, но сразу честно предупредил: быстрого результата не будет. Мы запланировали регулярные созвоны, я помогал ей разобраться сначала в ней самой, потом в её окружении, бизнесе. И да, это был долгий и сложный путь: были провалы, было тяжело, но человек не сдавался. И вот тогда ты видишь: это не просто "хочу волшебную таблетку" — это реальное желание меняться.

Во-вторых, я всегда обращаю внимание на реакцию человека на неудачи. Провал — это не трагедия. Важно, как человек из этого выходит. У меня был случай, когда я подвёл очень серьёзного человека: не смог выполнить его просьбу. Я тогда переживал страшно. А он мне сказал: "Отрицательный результат — это тоже результат". Мы до сих пор общаемся. Вот это уровень понимания. И я стараюсь сам относиться к людям так же: если человек действительно старается, но что-то не получилось — это не конец, это процесс.

И ещё один момент: я смотрю на постоянство. Одно дело — красивые слова на первой встрече. Другое — насколько действия человека соответствуют этим словам через месяц, через год. Для меня это один из самых честных показателей: если ты сказал — сделай. Пусть не идеально, пусть не с первого раза, но сделай. Тогда есть о чём разговаривать.

— Выбор партнёра по жизни — ещё один мощный рычаг роста. Как, по вашему мнению, близкий человек влияет на личные амбиции и карьерные горизонты?

— Женщина в жизни мужчины может либо поднять его выше всех вершин, либо, наоборот, сбить с ног так, что он уже не встанет. И это не пафос — это реальность.

Выбор партнёра — это не просто история про комфорт или совместный быт. Это один из самых сильных рычагов влияния на то, как сложится твоя жизнь вообще. Я это на собственном опыте понял.

Бывали отношения, в которые заходишь на одном уровне, а выходишь вообще другим человеком — обесточенным, потерянным. И это не про то, кто плохой, кто хороший. Это просто несовпадение энергетик, целей, внутренней динамики. Это как два разных течения, которые не усиливают друг друга, а гасят.

В какой-то момент мне очень помогла книга Наполеона Хилла. Особенно глава о сексуальной энергии и сублимации — о том, как сильное внутреннее напряжение можно направить не в разрушение, а в созидание, в рост, в работу.

Выбрать человека, который будет тебя усиливать — это большая удача. Но удержать такие отношения — это ежедневная работа, прежде всего над собой. Ты не можешь дать партнёру поддержку, веру, тепло, если сам пуст внутри. Если ты сам не работаешь над собой — и в физическом плане, и в эмоциональном, и в профессиональном.

И ещё: в правильных отношениях многое происходит без лишних разговоров. По умолчанию. Это когда не нужно объяснять базовые вещи: о границах, о поддержке, о верности. Они просто есть.

Поэтому я считаю: выбор партнёра по жизни — это инвестиция с самым высоким уровнем влияния на твой личный успех. И упустить этот шанс — значит в какой-то момент остаться на перепутье без опоры.

— Что бы вы посоветовали тем, кто только начинает строить своё окружение? На что обращать внимание — и где быть особенно осторожным?

— Совет один: начинайте строить своё окружение осознанно. Не потом. Не когда «будет время». Сейчас.

Смотрите на образ жизни человека, а не на его рассказы о себе. Смотрите, растёт ли он сам, способен ли двигаться вперёд, вкладывает ли силы в развитие — своё умственное, физическое, профессиональное. Важно не то, какими словами он себя описывает, а какие действия стоят за этими словами.

Будьте особенно осторожны с теми, кто обещает, но не делает. С теми, кто приходит за вашим временем, но не приносит ничего взамен — ни усилий, ни благодарности. Ваш ресурс — это не бесплатная раздача.

Ваше окружение — это ваша точка роста или ваш якорь. Хотите двигаться вперёд — общайтесь с теми, кто сам двигается. Хотите помогать тем, кто только начинает путь — выбирайте тех, в ком видно не просьбу о спасении, а искру стремления.

И главное — никогда не бойтесь вовремя закрыть дверь перед теми, кто мешает вам расти. Это не жестокость. Это уважение — к себе и к своему будущему.