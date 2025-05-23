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Комик из Казани принял участие в новом шоу «Караоке Клаб» на ТНТ

В шоу «Караоке Клаб» на ТНТ участвует комик из ...

ТНТ

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Сегодня, 23 мая, в 21:00 на телеканале ТНТ состоится премьера музыкально-развлекательного шоу «Караоке Клаб». Новый проект объединит вокальные баттлы, интеллектуальные конкурсы и юмористические испытания. Одним из участников шоу станет комик из Казани Константин Бутусов — резидент Comedy Club и чемпион Высшей лиги КВН.

Ведущим шоу выступает Тимур Батрутдинов. Оценивать участников будут Гарик Харламов и приглашённые звёзды, а также робот по имени Сигмабот. В первом выпуске к жюри присоединится DJ Грув.

В числе участников оказались Полина Гагарина, Андрей Аверин, Вячеслав Чепурченко, Анет Сай, Bearwolf, Niletto, Ваня Дмитриенко, Mona, Seville и Константин Бутусов. Шоу начнётся с конкурса «Белебердава», где звёзды должны разгадать песни с перепутанными буквами. Бутусову достанется песня Олега Газманова «Морячка», которую он, по его словам, не слышал раньше и предложит своё название.

Далее участники испытают себя в раунде «Пинг-Сонг» — вокальной игре против искусственного интеллекта, будут повторять движения за собаками-роботами, угадывать зашифрованные композиции и бороться с фобиями в финальном испытании «Звездопад».

Константин Бутусов ранее играл в командах КВН из Казани, стал чемпионом в составе «Сборной Татнефти», участвовал в проектах «Comedy Баттл» и «Сборной банкетных ведущих». С 2021 года он является постоянным резидентом Comedy Club.

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