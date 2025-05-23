В Казани выставили на продажу терьера за 100 миллионов рублей

Необычное объявление о продаже животного появилось на одном из популярных сайтов в Казани. За вест-хайленд-вайт-терьера просят 100 миллионов рублей — такая сумма сопоставима с ценой престижной квартиры в центре города.

В описании сказано, что у собаки есть родословная, ветеринарный паспорт, а также она отлично поддаётся обучению. Однако никаких уникальных особенностей или объяснений столь высокой цены продавец не приводит.

Вест-хайленд-вайт-терьеры — охотничья порода, выведенная в Шотландии для ловли лис и барсуков. Эти собаки отличаются умом, ловкостью и энергичным характером. В России они востребованы как домашние питомцы, но даже породистые щенки с наградами на выставках стоят в разы меньше — от 100 до 500 тысяч рублей.