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· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани выставили на продажу терьера за 100 миллионов рублей

На сайте объявлений в Казани появился вест-хайл...

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Необычное объявление о продаже животного появилось на одном из популярных сайтов в Казани. За вест-хайленд-вайт-терьера просят 100 миллионов рублей — такая сумма сопоставима с ценой престижной квартиры в центре города.

В описании сказано, что у собаки есть родословная, ветеринарный паспорт, а также она отлично поддаётся обучению. Однако никаких уникальных особенностей или объяснений столь высокой цены продавец не приводит.

Вест-хайленд-вайт-терьеры — охотничья порода, выведенная в Шотландии для ловли лис и барсуков. Эти собаки отличаются умом, ловкостью и энергичным характером. В России они востребованы как домашние питомцы, но даже породистые щенки с наградами на выставках стоят в разы меньше — от 100 до 500 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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